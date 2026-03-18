چگونه در شرایط جنگی با علائم حمله قلبی و اقدامات فوری روبرو شویم؟

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، در شرایط جنگی و بمباران، استرس ناگهانی ناشی از صدای انفجار، اقدامات پدافند هوایی و وحشت میتواند قلب را حتی در افرادی که قبلاً مشکل قلبی نداشتهاند از کار بیندازد.
دانستن علائم و اقدامات فوری در این شرایط میتواند جان بسیاری از افراد را نجات دهد. علائم حمله قلبی که باید به دقت بشناسید شامل درد، فشار، سفتی یا سنگینی در قفسه سینه است؛ این درد ممکن است با تنگی نفس، حتی در خواب همراه باشد. درز یا درد در بازوها، خصوصاً دست چپ، کمردرد، درد گردن، فک و معده نیز از علائم هشداردهنده است. همچنین عرق سرد (بهویژه در سردی سینه)، تهوع و استفراغ بدون دلیل مشخص، و سرگیجههای بیدلیل نشانههای خطرناکی هستند که نباید نادیده گرفته شوند؛ نکته مهم این است که در افرادی که دیابت دارند ممکن است حمله قلبی بدون درد قفسه سینه رخ دهد.
در صورت مشاهده هر یک از این علائم، اقدامات فوری و حیاتی باید در سریعترین زمان ممکن انجام شود.
نخستین و مهمترین اقدام تماس با شماره ۱۱۵ و درخواست ارسال اورژانس است. در این فاصله، باید فرد را در حالتی نشاند که آرام باشد و دراز نکشد؛ اگر قرص فشار خون دارد میتوانید به او بدهید. سعی کنید با صحبت کردن و تنفس عمیق به فرد آرامش بدهید و اجازه ندهید صحبت کند تا انرژیاش حفظ شود. اگر حال فرد پس از چند دقیقه بهبود نیافت، دوباره با اورژانس تماس بگیرید.
حفظ آرامش خود شما بسیار مهم است و نباید بگذارید فرد بلند شود یا راه برود؛ اگر فرد به هوش آمد باید او را بهطور منظم چک کنید. در مواردی که فرد هوشیاری ندارد و داروهای خاص مانند آسپرین ۳۰۰ میلیگرم، قرص زیرزبانی گلد یا آسپرین بلیتید دارد، باید به او داده شود. اگر فرد بیدار نیست و نفس نمیکشد، انجام احیا پیشرو (CPR) باید بلافاصله شروع شود و اگر کسی آموزش دیده است، احیا قلبی را انجام دهد؛ هر دقیقه در این شرایط حیاتی است.
برخی کارها در این شرایط ممنوع و بسیار خطرناک است. فرد را نباید به حالت دراز بکشید، او را به حرکت دادن تحریک نکنید، آب یا غذا به زور به او تحمیل نکنید و اگر هوشیار است نباید نگه دارید که بلند شود.
افراد بیشتری در معرض خطرند که شامل کسانی است که قبلاً سابقه بیماری قلبی دارند، افراد دیابتی، افراد با فشار خون بالا، افراد سیگاری و افراد مسن هستند. اما نکته مهم این است که حتی افرادی که قبلاً مشکل قلبی نداشتهاند نیز ممکن است دچار حمله قلبی شوند. برای دسترسی به اطلاعات بیشتر و دریافت خدمات پزشکی میتوانید با اورژانس (۱۱۵)، تماس بگیرید.
