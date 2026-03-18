ضرورت اصلاح فرهنگ رانندگی با بهره مندی از آموزه های قرآنی

سرهنگ حجت پرهیزکار در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسیهای انجامشده در سطح استان سیستان و بلوچستان، رفتارهای غیراستاندارد رانندگی را یکی از علل اصلی وقوع تصادفات عنوان و بیان کرد: بخش قابل توجهی از حوادث رانندگی، بهویژه در میان جوانان، ریشه در فرهنگ غلط رانندگی دارد.
رئیس پلیس راهور سیستان و بلوچستان با تأکید بر نقش نهادهای اجتماعی، ریشسفیدان، ائمه جمعه و جماعت، بزرگان، معتمدین، والدین و خانوادهها گفت: اگر همه این مجموعهها با همت و همکاری وارد میدان شوند، امکان ایجاد تغییر رفتار در رانندگی وجود دارد.
وی با اشاره به مبانی دین مبین اسلام تصریح کرد: قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم (ص) بر آرامش، متانت و رعایت حقوق دیگران تأکید دارد و در آیه «عِبادُ الرَّحمنِ الَّذینَ یَمشونَ عَلَی الأَرضِ هَونًا» به صراحت به آرامش در رفتار اجتماعی اشاره شده است. این مفاهیم میتواند الگوی مناسبی برای اصلاح رفتار رانندگی باشد.
سرهنگ پرهیزکار با بیان اینکه مشکل اصلی رانندگی در سطح شهر، فرهنگی است، ادامه داد: عدم رعایت حق و حقوق دیگران، ایجاد خسارت، فرار از صحنه تصادف، وارد کردن آسیبهای جانی و مالی و بیتوجهی به حقوق شهروندی، با آموزههای اسلامی همخوانی ندارد.
وی تصریح کرد: اصلاح رفتار رانندگی، کاهش تصادفات، کاهش تلفات جانی و مالی و افزایش آرامش عمومی را به دنبال خواهد داشت.
فرهنگ درست رانندگی در راستای آموزه های قرآنی است
رئیس پلیس راهور سیستان و بلوچستان با اشاره به موضوع حرکات نمایشی، سرعت و سبقت غیرمجاز، لاییکشی و استفاده از چراغهای غیرمجاز از جمله زنون و هدلایت خاطرنشان کرد: این اقدامات موجب آزار و اذیت دیگران میشود و از منظر دینی و اجتماعی قابل قبول نیست؛ هیچ فردی حق ندارد برای لذت شخصی، امنیت و آرامش دیگران را به خطر بیندازد.
وی در پایان تأکید کرد: رعایت قوانین و حقوق شهروندی باید به یک باور عمومی تبدیل شود و این امر از خانواده آغاز و به جامعه منتقل میشود.
نظر شما