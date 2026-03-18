  1. سیاست
  2. سایر
۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۴۴

تسلیت ناطق نوری در پی شهادت علی لاریجانی

ناطق نوری در پیامی شهادت علی لاریجانی را تسلیت گفت و نوشت: آن شهید بزرگوار همواره حضور مؤثر در صحنه‌ سیاست و هوشمندی در تشخیص موقعیت را حفظ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی اکبر ناطق‌ نوری در پیامی، شهادت علی لاریجانی را تسلیت گفت و نوشت: بلاشک نیازمند خط مشی اعتدالی و عقلانی او در چنین بزنگاه‌ تاریخی، بوده و هستیم.

متن پیام حجت‌الاسلام علی‌اکبر ناطق نوری در پی شهادت دبیر شورای عالی امنیت ملی به شرح زیر است:

«شهادت دوست و برادر اندیشمند و سیاستمدار برجسته، جناب دکتر علی لاریجانی را تسلیت عرض می‌کنم.

ضایعه فقدان ایشان از دو وجه جبران‌ناپذیر می‌نماید:

یکی وجهه مدیریت مدبرانه و صبورانه که ویژگی برجسته وی بود و در مقام ریاست مجلس و دبیر شواری عالی امنیت ملی موجب تقویت و تاثیرگذاری این مناصب گردید. دوم خط مشی اعتدالی و عقلانی ایشان که در چنین بزنگاه‌ تاریخی، بلاشک نیازمند آن بوده و هستیم.

هرچند چنین منشی برای آن شهید رفیع‌القدر، فراز و نشیب‌ها و سختی‌های بسیار به همراه داشت اما موجب دوری او از منطق و مصلحت‌اندیشی مبتنی بر منافع ملی نگردید و متواضعانه برای میهن و ملت و انقلاب، صبر و استقامت پیشه ساخت و همواره حضور مؤثر در صحنه‌ سیاست و هوشمندی در تشخیص موقعیت را حفظ نمود.

منزلت پدر شهید نیز بر او گوارا باد که داغ فرزند ندیده چنین سعادتی یافت، اینجانب خود را با خانواده محترم و همسر فداکار ایشان همدرد و همدل می‌بینم و برای ایشان صبر جمیل و آرامش مسئلت می‌نمایم.

بی‌شک‌ حاصل و ثمره خون پاک سلاله‌های رشادت، درایت و شهامت، سربلندی و منزلت ایران و وحدت و همبستگی همه مردم برای گذر سرافرازانه از بحران‌ها و محنت‌ها خواهد بود.

برای همراهان خدوم دکتر لاریجانی که تا واپسین لحظه در این جهاد، یار و هم‌رکاب او بودند علی الخصوص برادران و دوستان گرامی، آقای دکتر علیرضا بیات، معاون سختکوش دبیر شورای عالی امنیت ملی و آقای دکتر غلامحسن محمدی رییس دفتر ایشان و همچنین ایثارگران تیم حفاظت که به فیض شهادت نائل آمدند، از درگاه حق تعالی طلب علو درجات دارم، شهادت بر ایشان گوارا باد.»

کد خبر 6777943
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها