حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از فردا شاهد ورود یک سامانه بارشی در استان بوشهر هستیم که بارش پراکنده باران، گاهی رگبار و رعدوبرق در سطح استان تا روز شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: همچنین با وزش باد به نسبت شدید تا پایان هفته، در برخی نقاط ساحلی استان بوشهر خلیج فارس متلاطم و مواج خواهد شد.

کارشناس هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: طی ساعات آینده جهت وزش باد در این استان بطور غالبا شمال‌غربی خواهد بود و سرعت آن بین حدود ۱۶ تا ۴۰ کیلومتر در ساعت و در ساعاتی تا حدود ۵۰ کیلومتر در ساعت و از عصر امروز ۱۰ تا ۳۶ گاهی ۲۲ کیلومتر در ساعت پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه تغییر جهت باد می‌تواند موجب نفوذ گرد و غبار فرامنطقه‌ای به آسمان استان شود، گفت: آسمان استان بوشهر نیمه ابری تا ابری همراه با غبار محلی، طی ساعاتی وزش باد گاهی گرد و خاک، در برخی نقاط بارش پراکنده باران، گاهی رعد و برق و فردا برخی مناطق مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

شکوهی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها، ارتفاع موج در نواحی ساحلی استان بین حدود ۹۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر و از امشب در سواحل و فراساحل شمالی و مرکزی استان بوشهر ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد رسید.

وی اظهارداشت: با توجه به افزایش سرعت باد و ارتفاع موج، لازم است دریانوردان، به‌ویژه شناورهای سبک و قایق‌های صیادی، از ترددهای غیرضروری در ساعات اوج ناپایداری خودداری کرده و هشدارهای دریایی را به‌طور مستمر دنبال کنند.

شکوهی افزود: شهروندان ضمن توجه به اطلاعیه‌ها و هشدارهای هواشناسی، در زمان فعالیت سامانه‌های بارشی از حضور غیرضروری در حاشیه رودخانه‌های فصلی و مسیل‌ها خودداری کرده و نکات ایمنی را در ترددهای برون‌شهری به‌ویژه در ساعات شب و بامداد رعایت کنند.

وضعیت بارش ها طی سال جاری

وی با بیان اینکه مقدار بارندگی ثبت شده سال زراعی جاری در برخی مناطق از میانگین درازمدت گذشته است افزود: با این وجود سال زراعی جاری، میزان بارندگی در شهر بوشهر به ۱۵۸ میلیمتر ثبت شده که از میانگین پایین تر است.

وی افزود: بیشترین میزان بارش باران سال زراعی مربوط به شهرستان جم با ۳۹۰ میلیمتر جزیره خارگ ۳۸۵ و شهرستان‌های گناوه با ۳۳۶ ، عسلویه ۳۱۶ و دیلم ۳۰۶ میلیمتر در رتبه های بعدی هستند.

کارشناس هواشناسی استان بوشهر یادآورشد: میزان بارش باران در شهرستان دیر ۲۴۹ میلیمتر و کنگان ۲۳۶ میلیمتر ثبت شده و در شهرستان‌های دشتستان و تنگستان به ترتیب ۲۱۸ و ۱۳۹ میلیمتر بارش در سال زراعی جاری ثبت شده است.

وی همچنین با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در استان بوشهر طی ۲۴ ساعت گذشته گفت: بر اساس داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی، میزان بارش ثبت شده در این مدت در دیلم ۸.۱ میلیمتر، گناوه ۷.۷ میلیمتر، برازجان ۴.۳ میلیمتر، اهرم ۳.۶ میلیمتر، خورموج ۳.۱ میلیمتر، جم ۲.۵ میلیمتر، بوشهر فرودگاهی ۲ است.