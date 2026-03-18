دعوت وزارت دفاع از ملت برای حضور در آیین تشییع شهید لاریجانی و سلیمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پیامی ضمن تسلیت شهادت علی لاریجانی و سردار غلامرضا سلیمانی و همرزمان ناو دنا، از آحاد مردم برای حضور در آیین تشییع دعوت به عمل آورد.

متن پیام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

“وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ” (سوره آل عمران، آیه ۱۶۹)*

وزارت دفاع، شهادت فداکارانه و عزت مندانه دومجاهد و رزمنده جبهه انقلاب و ایران اسلامی، سیاستمدار صالح و مدبّر و دبیر شجاع شورای عالی امنیت ملی شهیددکتر علی لاریجانی و نیز سردار دلیر ومردمی ملت ایران، رئیس سازمان بسیج مستضعفین سرلشکر پاسدار غلامرضا سلیمانی را به محضر فرماندهی معظم کل قوا و ملت بزرگ ایران و همرزمان بسیجی و نیروهای مسلح و خانواده های ایثارگر این عاشقان عاشورایی تبریک و تسلیت می گوید .

مجاهد نستوه دکتر لاریجانی در عرصه های گوناگون و راهبردی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اخیرا با کاربست تجارب ارزشمندش در نقش محوری و هماهنگی حوزه های لشکری و کشوری در نقش دبیری شورای عالی امنیت ملی، کارنامه درخشان علم وعمل جهادی را با قرب به جایگاه رفیع شهادت در پیشگاه الهی و ملت وفادار ایران و جبهه مقاومت ثبت نمود و پاداش عظیم الهی را کسب کرد.

رزمنده پرافتخار دفاع مقدس و راهبر بسیجیان جان بر کف و فرمانده غیور و فداکار سپاه اسلام، سردار سلیمانی نیز مجاهدت های خود را با فیض شهادت کامل کرد.

دشمنان آمریکایی و صهیونی با این ترورهای جنایت آمیز نمی توانند عجز و شکست های پیاپی خود در جنگ سرنوشت‌ ساز رمضان را برطرف کنند و دشمنان به طور حتم تقاص این جنایت ها و ترورها را با رزم بی امان و بی وقفه نیروهای مسلح و اراده ملت ایران با ذلت خواهند داد.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از مردم قدرشناس و حماسه آفرین و میدانی شهر تهران برای حضور دشمن شکن در تشییع شهیدان والامقام دکتر لاریجانی و سردار سلیمانی ونیز شهدای عزیز ناو دنا و همرزمان نیروی دریایی ارتش قهرمان ملت ایران دعوت می نماید.»