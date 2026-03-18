دل قوی دار وطن دار و برقصان سجیل؛ سروده تازه شاعر هرمزگانی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نصیری شاعر و رزمنده دوران دفاع مقدس از استان هرمزگان در تازه‌ترین اثر ادبی خود شعری با رویکرد حماسی و در چارچوب ادبیات پایداری سروده است که در آن مفاهیمی چون ایثار، مقاومت، ایمان و دفاع از ارزش‌ها بازتاب یافته است.

این شاعر هرمزگانی که سال‌ها در حوزه شعر آیینی و ادبیات مقاومت فعالیت دارد، در سروده جدید خود با بهره‌گیری از مضامین دینی و تاریخی، به تبیین روحیه ایستادگی و آمادگی ملت در برابر دشمنان پرداخته و فرهنگ ایثار و جانفشانی را مورد توجه قرار داده است.

مرتضی نصیری از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس به شمار می‌رود و در سال‌های اخیر نیز با حضور در محافل فرهنگی و ادبی، اشعار متعددی در حوزه ادبیات پایداری و ارزش‌های دفاع مقدس سروده و منتشر کرده است.

تازه‌ترین سروده این شاعر هرمزگانی در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ سروده شده است.

متن این شعر به شرح زیر است:

جای جای وطن از خون شما رنگین است

هجمه‌ی داغ ولی بر دل ما سنگین است

سر چه می‌ارزد اگر هدیه به خالق نشود

فتح هر قله اگر سخت ولی شیرین است

دل قوی دار وطن دار و برقصان سجیل

چاره در کندن این غده‌ی بس چرکین است

این طرف حق که شد آماده‌ی جان‌افشانی

آن طرف کفر که با قاطبه‌ی اپستین است

ملت آماده و این تنگ احد خالی نیست

در خیابان شعور آمده در تمکین است

این نه جنگ است و ندیدند چه‌ها خواهم کرد

دست‌گرمی است برای من و ما تمرین است

بانگ هیهات برآورده مهیا شده‌ایم

صلح با مردم کفار بسی ننگین است

مجتبا هست خدا هست و نصر عندالله

آنچه حق نقش کند با قلمش زرین است