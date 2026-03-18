۲ شهید جنگ رمضان در ماکو تشییع و تدفین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شهلا تاجفر ظهر چهارشنبه در جلسه برنامه‌ریزی برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع و تدفین شهدای جنگ رمضان، بر اهمیت وحدت و همدلی تأکید کرد و اظهار داشت: در سایه انسجام جامعه، ثمره این جانفشانی‌ها، پیروزی نظام و انقلاب بر کفر و شرک است‌.

وی با اشاره به ضرورت همبستگی همه‌جانبه در شرایط حساس کنونی کشور، افزود: امروز، زمان همدلی و انسجام است و همه اقشار جامعه باید برای حفظ تمامیت ارضی کشور و مقابله با تهدیدات دشمنان، نقش‌آفرینی کنند.

تاجفر در ادامه با اشاره به اینکه میدان جهاد اکنون خیابان‌ها و بطن جامعه است، افزود: حضور فعال همه شهروندان در میادین، مساجد و اعلام حمایت از انقلاب و رهبری کلید پیروزی است.

فرماندار ماکو خاطرنشان کرد: هدف اصلی دشمنان، ایجاد یأس، تفرقه و بی‌ثباتی در جامعه است، اما مردم ماکو همپا با ملت ایران با هوشیاری و حضور هوشمندانه خود، بارها نقشه‌های شوم آنان را نقش بر آب کرده اند.

در پی حملات اخیر دشمنان آمریکایی صهیونستی به شهرستان مهاباد، دو سرباز وظیفه به نام‌های شهید دانیال اورنگ و شهید عرفان حاجیوند از اهالی شهرستان ماکو به شهادت رسیده‌اند که مراسم تشییع این شهدا، ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه، در مقابل مسجد علی ابن ابی‌طالب (علیه السلام) برگزار خواهد شد.