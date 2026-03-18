استاندار لرستان شهادت «علی لاریجانی» را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی به مناسبت شهادت دکتر «علی لاریجانی» دبیر شورای‌عالی امنیت ملی پیامی را صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انالله و اناالیه راجعون

شهادت؛ هنر مردان خداست. شهید والامقام و خدمتگزار راستین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر «علی لاریجانی» پس از سال‌ها خدمت صادقانه و جهاد خالصانه در راه اعتلای انقلاب اسلامی و ایران عزیز، در ماه مهمانی خداوند به خیل شهدای وطن و قائد امت حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای پیوست تا اجر جهاد و خدمتگزاری‌شان، عند ربهم یرزقون باشد.



شهید دکتر «علی لاریجانی» در سال‌های حیات پربارشان مدیری لایق، مجاهدی وارسته و چهره‌ای متدین، مؤمن و مردمی بودند که شهادت ایشان قلوب ملت را مالامال از اندوه و غم نمود.

بی‌شک شهادت، ردای آراسته و پاداش بزرگ‌مردانی چون شهید دکتر «علی لاریجانی» است؛ دانش، تعهد، سخنوری، تقوی و تبعیت خالصانه از منویات رهبر شهید انقلاب، از شهید دکتر لاریجانی بزرگ‌مردی برای بزنگاه‌های سخت خلق کرده بود که ترور و کینه‌توزی دژخیمان جهان، ایران اسلامی را در سوگ این چهره بزرگ و مردمی فروبرد.

اینجانب ضمن تسلیت این ضایعه بزرگ به مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، خانواده بزرگ و ولایت‌مدار شهید دکتر لاریجانی و ملت بزرگ ایران اسلامی، ارفع درجات آن مجاهد فرهیخته را از درگاه باری‌تعالی مسئلت می‌نماید.

بی‌شک مقاومت و مبارزه ملت ایران با جبهه کفر و استکبار برای انتقام خون شهدای وطن و سرمایه‌های گران‌بهایی چون شهید دکتر لاریجانی تا پیروزی نهایی ادامه دارد.

همچنین شهادت فرزند خلف و برومند ایشان شهید «مرتضی لاریجانی»، شهید «علیرضا بیات» معاون امنیت دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی و جمعی از محافظان غیور را به عموم مردم مسلمان و قهرمان ایران اسلامی تسلیت عرض نموده، مزید درجات ایشان از درگاه خداوند سبحان را مسئلت می‌نمایم.