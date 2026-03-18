پیام تسلیت امام جمعه و استاندار همدان در پی شهادت دکتر علی لاریجانی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حبیب الله شعبانی موثق نماینده ولی فقیه در استان همدان و امام جمعه همدان و حمید ملانوری شمسی استاندار همدان در پی شهادت دکتر علی لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی پیام تسلیت مشترکی صادر کردند.
متن پیام به شرح ذیر است:
بسماللهالرحمنالرحیم
«مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ فَمِنهُم مَن قَضیٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ وَما بَدَّلوا تَبدیلا»
ملت شریف و سرافراز ایران اسلامی؛
شهادت مظلومانه و عزتمندانه اندیشمند متعهد و سیاستمدار انقلابی، شهید دکتر علی لاریجانی، به همراه فرزند مؤمن ایشان در حمله جنایتبار دشمنان، ضایعهای سنگین و در عین حال الهامبخش در تداوم مسیر مقاومت و مجاهدت محسوب میشود.
این شهیدان والامقام، پس از عمری مجاهدت خالصانه در مسیر اعتلای کلمهالله، صیانت از امنیت ملی و تحکیم بنیانهای اقتدار جمهوری اسلامی ایران، سرانجام به آرزوی دیرینه خود نائل آمده و در سحرگاهان ماه مبارک رمضان، به کاروان نورانی شهیدان پیوستند؛ به قافلهای که در امتداد تاریخ حقطلبی، از شهیدان رمضان و امیر مؤمنان حضرت علی علیهالسلام آغاز شده و در عصر حاضر با پرچمداری قافلهسالار جهاد و مقاومت در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی، حضرت آیتالله امام سید علی خامنهای (قدس سره) و یاران شهیدش، همچون شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، شهید سید حسن نصرالله، شهید سپهبد حاج علی شادمانی، شهید سرلشکر حاج حسین همدانی و دیگر مجاهدان راه حق، تداوم یافته است.
بیتردید، این شهادتها را باید در چارچوب تقابل مستمر جبهه حق و باطل و در بستر جنگهای ترکیبی و شناختی نظام سلطه علیه ملت ایران تحلیل نمود؛ رخدادی که نه تنها خللی در اراده ملی ایجاد نخواهد کرد، بلکه به تعمیق انسجام اجتماعی، بازتولید سرمایه نمادین مقاومت و ارتقای هوشمندی راهبردی در مواجهه با تهدیدات خواهد انجامید.
اینجانبان، ضمن محکومیت قاطع این اقدام تروریستی، شهادت این فرزندان رشید اسلام را به محضر حضرت بقیّةاللهالاعظم و مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، خانوادههای معظم شهدا و ملت بزرگ ایران تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، علو درجات برای آن شهیدان والامقام و صبر و اجر برای بازماندگان مسئلت داریم.
راه این شهیدان، مسیر امتداد عقلانیت انقلابی و مقاومت هوشمندانه است و بیتردید، پررهرو و پایدار خواهد ماند.
