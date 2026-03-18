۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۵۹

پیام تسلیت امام جمعه و استاندار همدان در پی شهادت دکتر علی لاریجانی

همدان- نماینده ولی فقیه در استان همدان و استاندار همدان در پی شهادت دکتر علی لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی پیام تسلیت مشترکی صادر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حبیب الله شعبانی موثق نماینده ولی فقیه در استان همدان و امام جمعه همدان و حمید ملانوری شمسی استاندار همدان در پی شهادت دکتر علی لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی پیام تسلیت مشترکی صادر کردند.

متن پیام به شرح ذیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
«مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ فَمِنهُم مَن قَضیٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ وَما بَدَّلوا تَبدیلا»

ملت شریف و سرافراز ایران اسلامی؛

شهادت مظلومانه و عزتمندانه اندیشمند متعهد و سیاستمدار انقلابی، شهید دکتر علی لاریجانی، به همراه فرزند مؤمن ایشان در حمله جنایت‌بار دشمنان، ضایعه‌ای سنگین و در عین حال الهام‌بخش در تداوم مسیر مقاومت و مجاهدت محسوب می‌شود.

این شهیدان والامقام، پس از عمری مجاهدت خالصانه در مسیر اعتلای کلمه‌الله، صیانت از امنیت ملی و تحکیم بنیان‌های اقتدار جمهوری اسلامی ایران، سرانجام به آرزوی دیرینه خود نائل آمده و در سحرگاهان ماه مبارک رمضان، به کاروان نورانی شهیدان پیوستند؛ به قافله‌ای که در امتداد تاریخ حق‌طلبی، از شهیدان رمضان و امیر مؤمنان حضرت علی علیه‌السلام آغاز شده و در عصر حاضر با پرچمداری قافله‌سالار جهاد و مقاومت در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی، حضرت آیت‌الله امام سید علی خامنه‌ای (قدس سره) و یاران شهیدش، همچون شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، شهید سید حسن نصرالله، شهید سپهبد حاج علی شادمانی، شهید سرلشکر حاج حسین همدانی و دیگر مجاهدان راه حق، تداوم یافته است.

بی‌تردید، این شهادت‌ها را باید در چارچوب تقابل مستمر جبهه حق و باطل و در بستر جنگ‌های ترکیبی و شناختی نظام سلطه علیه ملت ایران تحلیل نمود؛ رخدادی که نه تنها خللی در اراده ملی ایجاد نخواهد کرد، بلکه به تعمیق انسجام اجتماعی، بازتولید سرمایه نمادین مقاومت و ارتقای هوشمندی راهبردی در مواجهه با تهدیدات خواهد انجامید.

اینجانبان، ضمن محکومیت قاطع این اقدام تروریستی، شهادت این فرزندان رشید اسلام را به محضر حضرت بقیّة‌الله‌الاعظم و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، خانواده‌های معظم شهدا و ملت بزرگ ایران تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، علو درجات برای آن شهیدان والامقام و صبر و اجر برای بازماندگان مسئلت داریم.

راه این شهیدان، مسیر امتداد عقلانیت انقلابی و مقاومت هوشمندانه است و بی‌تردید، پررهرو و پایدار خواهد ماند.

