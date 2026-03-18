امینی: ۶۶۸ پرونده برای واحدهای صنفی متخلف در گیلان تشکیل شد

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همکاران تعزیرات حکومتی از ۲۵ بهمن ماه تاکنون با تشکیل ۲۳۱ اکیپ گشت مشترک سیار با حضور روسای شعب تعزیرات حکومتی و نمایندگان دستگاه های نظارت بر بازار، از تعداد ۲۵۳۳ واحد ارائه کننده کالا و خدمات بازرسی بعمل آورده اند و برای ۶۶۸ واحد متخلف تشکیل گزارش بازرسی تخلفاتی داده اند.

وی افزود: با بروز جنگ تحمیلی مراکز نگهداری، توزیع و تامین کالاهای اساسی و فروشگاههای زنجیره ای بیش از پیش زیر چتر نظارتی اکیپ های گشت مشترک تعزیرات حکومتی قرار گرفته و با همکاری دستگاههای متولی تامین و عرضه کالاهای اساسی، نظارت مستمری بر موجودی انبارها و فرآیند عرضه این کالاها اعمال میگردد.

امینی ادامه داد: همچنین در صورت مشاهده هرگونه مشکل در این فرآیند اقدامات گوناگونی از بازرسی و تشکیل پرونده گرفته تا صدور آرای محکومیت با اعمال ضرایب تشدید مجازات و پلمب واحد متخلف جهت رفع تخلف و ایجاد بازدارندگی در تکرار آن صورت می گیرد.

وی آمار پرونده های متشکله در شعب رسیدگی را در بازه زمانی یک ماه اول این طرح را، تعداد ۶۲۰ فقره اعلام نمود که تاکنون ۴۱۵ فقره از آنها مورد رسیدگی قرار گرفته و طی آنها متخلفین به پرداخت بیش از ۱۱ میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده اند. همچنین برای ۳۷ واحد متخلف علاوه بر جریمه نقدی حکم پلمب و نصب پارچه صادر شده است.

امینی اضافه کرد: تخلفات حوزه کالا و خدمات نظیر عدم درج قیمت، عدم ارائه فاکتور خرید، گرانفروشی و کم فروشی و نیز تخلفات حوزه بهداشت نظیر عرضه و تحویل کالای غیربهداشتی و مواد غذایی فاسد و عدم رعایت بهداشت محیط عمده تخلفات مکشوفه در گشت های مشترک بوده است.

وی گفت: همچنین در این بازه بیش از ۲۰۰ کیلوگرم گوشت مرغ، ۱۵۰ کیلوگرم گوشت گوساله، بیش از یک تن فوندانت قنادی، بیش از ۵ هزار بسته رنگ مصنوعی و ژله قنادی و پودر کیک خارجی، و مقادیری ماء الشعیر، بستنی، اسکمو، شکلات و ... که تاریخ مصرف گذشته و فاسد بودند از سطح عرضه در کل استان جمع آوری و امحاء گردید.

امینی در پایان با ابراز امیدواری از ادامه همکاری بینظیر اصناف و مردم در عرضه و خرید کالا و خدمات بویژه کالاهای اساسی گفت: به مردم گیلان این اطمینان خاطر را میدهم که خادمان آنها در سازمان تعزیرات حکومتی بصورت بی وقفه و همه روزه بر فرآیند تولید، تامین، توزیع و عرضه کالا و خدمات اساسی در سطح استان نظارت داشته و با همکاری دستگاههای متولی و یاری پروردگار مشکلی در این زمینه در استان پیش نخواهد آمد.

گفتنی است؛ سامانه اینترنتی TAZIRAT۱۳۵.IR سازمان تعزیرات حکومتی در کنار تلفن ۱۳۵ آماده دریافت شکایات مردمی بوده و آماده دریافت و پیگیری شکایات/گزارشات مردمی می باشند.