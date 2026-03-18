آتش‌پاد محسن باقری، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تمهیدات این سازمان برای شب چهارشنبه‌سوری اظهار کرد: همزمان با فرا رسیدن چهارشنبه آخر سال، تمامی امکانات و ظرفیت‌های سازمان برای مقابله با حوادث احتمالی در سطح شهر به حالت آماده‌باش کامل درآمد.

وی افزود: در همین راستا بیش از ۳۵ دستگاه خودروی آتش‌نشانی در نقاط مختلف شهر اصفهان مستقر شدند تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، نیروهای عملیاتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملیات امداد و نجات را آغاز کنند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی اصفهان ادامه داد: به منظور بررسی وضعیت آمادگی نیروها، به همراه معاون عملیات از تعدادی از ایستگاه‌های آتش‌نشانی در سطح شهر بازدید کردیم و از نزدیک در جریان روند آماده‌باش آتش‌نشانان قرار گرفتیم.

باقری با قدردانی از تلاش آتش‌نشانان گفت: در این بازدیدها ضمن گفت‌وگو با نیروهای حاضر در شیفت، از زحمات و آمادگی آنان قدردانی شد و بر ضرورت حفظ هوشیاری و آمادگی کامل تا پایان مأموریت‌ها تأکید کردیم.

وی با اشاره به وضعیت حوادث چهارشنبه‌سوری امسال خاطرنشان کرد: خدا را شاکریم که امسال برخلاف سال‌های گذشته که شاهد حوادث ناگوار، فوتی و قطع عضو بودیم، در شب چهارشنبه‌سوری هیچ مأموریتی مرتبط با این شب برای سازمان آتش‌نشانی ثبت نشد.

دبیر مجمع آتش‌نشانی‌های کلان‌شهرهای ایران این اتفاق را حاصل فرهنگ‌سازی و همکاری شهروندان دانست و تصریح کرد: از مردم فهیم اصفهان که با رعایت نکات ایمنی و همراهی با توصیه‌های مسئولان، شبی آرام و بدون حادثه را رقم زدند صمیمانه قدردانی می‌کنیم.