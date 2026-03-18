۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۱۳

حمله به فرودگاه مهرآباد نشان‌دهنده هدف قرار دادن غیرنظامیان است

وزیر راه و شهرسازی گفت: فرودگاه مهرآباد مجموعه‌ای غیرنظامی است و این حملات به‌روشنی نشان می‌دهد که آنان زیرساخت‌های غیرنظامی را هدف قرار داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه با حضور در فرودگاه مهرآباد در جریان خسارت‌های حملات به تأسیسات، هواپیماها قرار گرفت و اظهار کرد: فرودگاه مهرآباد مجموعه‌ای غیرنظامی است و برخلاف ادعاهای مطرح‌شده از سوی متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی، این حملات به‌روشنی نشان می‌دهد که آنان زیرساخت‌های غیرنظامی را هدف قرار داده و خساراتی به این فرودگاه وارد کرده‌اند.

وی با اشاره به شرایط جاری کشور افزود: در این روزها که ملت ایران در بحبوحه دفاع از عزت و امنیت خود قرار دارد، آنچه بیش از هر چیز نمایان است، روحیه بالای ایستادگی، انسجام و مقاومت در میان مردم و رزمندگان اسلام است.

وی با تأکید بر همین روحیه مقاومت تصریح کرد: بی‌تردید، این ایستادگی و همبستگی ملی، نویدبخش پیروزی هرچه سریع‌تر ملت ایران خواهد بود و دشمنان را در رسیدن به اهداف خود ناکام خواهد گذاشت.

وزیر راه و شهرسازی با آرزوی پیروزی برای ملت ایران و رزمندگان اسلام، بر ضرورت تقویت همدلی و حفظ انسجام ملی در این مقطع حساس تأکید کرد.

کد خبر 6778096
زهره آقاجانی

