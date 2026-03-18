به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه با حضور در فرودگاه مهرآباد در جریان خسارتهای حملات به تأسیسات، هواپیماها قرار گرفت و اظهار کرد: فرودگاه مهرآباد مجموعهای غیرنظامی است و برخلاف ادعاهای مطرحشده از سوی متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی، این حملات بهروشنی نشان میدهد که آنان زیرساختهای غیرنظامی را هدف قرار داده و خساراتی به این فرودگاه وارد کردهاند.
وی با اشاره به شرایط جاری کشور افزود: در این روزها که ملت ایران در بحبوحه دفاع از عزت و امنیت خود قرار دارد، آنچه بیش از هر چیز نمایان است، روحیه بالای ایستادگی، انسجام و مقاومت در میان مردم و رزمندگان اسلام است.
وی با تأکید بر همین روحیه مقاومت تصریح کرد: بیتردید، این ایستادگی و همبستگی ملی، نویدبخش پیروزی هرچه سریعتر ملت ایران خواهد بود و دشمنان را در رسیدن به اهداف خود ناکام خواهد گذاشت.
وزیر راه و شهرسازی با آرزوی پیروزی برای ملت ایران و رزمندگان اسلام، بر ضرورت تقویت همدلی و حفظ انسجام ملی در این مقطع حساس تأکید کرد.
