به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا سلطانی، مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با اشاره به رویکرد جدید کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی جهت تسهیل امور قضایی مردم اظهار کرد: با هدف کاهش مراجعات حضوری و تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها، امکان ثبت غیرحضوری خدمات قضایی فراهم شده است.

وی افزود: مردم می‌توانند با مراجعه به درگاه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به نشانی my.kdke.ir و انتخاب گزینه «خدمات غیرحضوری»، تمامی اظهارنامه‌ها و لوایح خود را در سامانه ثبت کنند تا توسط دفاتر اقدامات لازم صورت پذیرد. مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با تأکید بر گسترش این خدمات در آینده نزدیک تصریح کرد: در حال حاضر زیرساخت‌های لازم برای ثبت اظهارنامه‌ها و لوایح فراهم شده و به‌زودی امکان ثبت تمامی دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها نیز به این سامانه افزوده خواهد شد.

سلطانی در پایان خاطرنشان کرد: این اقدام علاوه بر جلوگیری از تجمع و ازدحام در دفاتر خدمات قضایی، باعث افزایش سرعت و کیفیت ارائه خدمات به شهروندان شده و به مردم کمک می‌کند تا در کمترین زمان ممکن امور حقوقی خود را پیگیری کنند.