پیام سازمان بیمه سلامت ایران برای شهادت علی لاریجانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بیمه سلامت، سازمان بیمه سلامت ایران در پیامی، شهادت علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی را تبریک و تسلیت گفت.

متن این پیام بدین شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیمأَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا یَأْتِکُمْ مَثَلُ الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِکُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّی یَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَی نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِیبٌبا نهایت تأسف و تأثر،

شهادت مظلومانه دکتر علی لاریجانی، دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی کشور در عملیات تروریستی رژیم‌های آمریکایی، صهیونیستی را به محضر رهبر انقلاب اسلامی، خانواده معظم ایشان، همکاران و ملت شریف ایران، تبریک و تسلیت عرض می‌نماییم. بی‌تردید این ضایعه دردناک، خسارتی عمیق برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده و چهره‌ای مؤمن، عالم و خدمت‌گزار را از جامعه اسلامی ما گرفت.

علی لاریجانی در طول سال‌ها خدمت صادقانه خود، همواره با نگاهی ژرف و دلسوزانه در مسیر حفظ منافع ملی، تقویت اقتدار کشور و صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی گام برداشته و منش مدیریتی و اخلاقی ایشان، الگویی ماندگار برای مدیران و مسئولان نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. شهادت این فرهیخته بزرگ، نشانه مظلومیت مردان اندیشه و عمل در مسیر پاسداری از آرمان‌های ملت شریف ایران است.

مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران ضمن ابراز همدردی صمیمانه با خانواده محترم شهید و تمامی دوستداران ایشان، برای روح بلند دکتر علی لاریجانی از درگاه خداوند متعال علوّ درجات و همنشینی با اولیای الهی را مسئلت نموده و برای بازماندگان صبر و اجر فراوان آرزو می‌نمایند.»

در ادامه؛

سازمان بیمه سلامت ایران در پیامی، شهادت سردار سرلشکر غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین را تبریک و تسلیت گفتند.

متن این پیام بدین شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیموَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

با نهایت اندوه و تأثر، شهادت مظلومانه سردار رشید اسلام، سرلشکر غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین را که در پی عملیات تروریستی رژیم‌های آمریکایی و صهیونیستی و در جریان جنگ آمریکایی – صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل آمد، به محضر رهبر معظم انقلاب، خانواده مکرم آن شهید بزرگوار، همرزمان سرافراز و ملت همیشه مقاوم ایران اسلامی تسلیت و تعزیت عرض می‌نماییم.

سردار شهید غلامرضا سلیمانی عمر با برکت خود را در مسیر خدمت صادقانه به اسلام، انقلاب و مردم شریف ایران سپری کرد و همواره نماد ایثار، بصیرت و پایبندی به آرمان‌های امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب بود. نقش‌آفرینی مؤثر و مخلصانه ایشان در سازمان‌دهی نیروهای مردمی و تحقق آرمان «بسیج توده‌های مردم» یادگاری درخشان از ایمان، تعهد و عشق به میهن در تاریخ انقلاب اسلامی بر جای گذاشت.

سازمان بیمه سلامت ایران، این ضایعه جان‌سوز را به عموم ملت ایران و خانواده معزز آن سردار شهید تسلیت عرض کرده، برای آن شهید والامقام علوّ درجات و برای بازماندگان گران‌قدر صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نماید.»