به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی بعدازظهر چهارشنبه در مراسم بیعت جامعه دانشگاهیان مازندران با رهبر معظم انقلاب اسلامی، اظهار کرد: در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان هستیم؛ ماهی که آغاز آن رحمت، میانه‌اش مغفرت و پایانش رهایی از آتش است.

وی با بیان اینکه ماه مبارک رمضان امسال، ماهی تاریخی بود، افزود: همان‌گونه که سال ۱۴۰۴ نیز سالی فراموش‌نشدنی و سرشار از درس‌ها، عبرت‌ها، عبورها و موفقیت‌هاست، هنوز ارزیابی دقیقی از آنچه در این ماه‌ها گذشته دشوار است، زیرا ما در دل حوادث آن قرار داریم.

این مسئول ادامه داد: مصیبت فقدان شهدا، از یک منظر، موجب اندوه و تسلیت است؛ اما از منظر دیگر رسیدن به وعده‌ الهی و مقام قرب، که جای تبریک دارد، خداوند اگر کسی را از میان ما ببرد، دو موهبت به ما عطا می‌فرماید.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در نخستین پیام خود فرمودند این حضور عظیم مردم، بزرگ‌ترین عطیه‌ الهی است، عنوان کرد: شهید بزرگوار نیز در فرمایشات دهه‌ فجر امسال، در روز دوازدهم بهمن، تصریح کردند؛ اگر حادثه‌ی بزرگی رخ دهد، خداوند همین ملت را برخواهد انگیخت و حقیقتاً حضور بی‌وقفه مردم در خیابان‌ها، در حدود ۲۰ شبانه‌روز، نشان از همین وعده دارد.

آیت الله محمدی لائینی همچنین گفت: خداوند جایگزینی شایسته مقرر فرمود؛ شخصیتی مجتهد، با تقوا، ساده‌زیست، بی‌حاشیه، هوشمند سیاسی و پرورش‌یافته‌ مکتب مدیریت و رهبری پدر بزرگوارشان، کسی که قریب به چهار دهه در محضر رهبری، آموزش‌ها و مهارت‌های لازم را از نزدیک دیده و با ساختار اجرایی، نیروهای مسلح، نظام دفاعی، قضایی و سایر ارکان کشور ارتباط مستقیم داشته و کاملاً با مقتضیات آشناست.

عضو مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: در شرایط تهدیدهای امنیتی از سوی دشمنان، به‌ویژه اسرائیل و آمریکا که مدعی‌ هستند باید در انتخاب رهبری دخالت داشته باشند، ملت و مسئولان با قاطعیت اعلام کردند چنین سخنان جنون‌آمیزی هرگز محقق نخواهد شد.

وی با اظهار امیدواری از اینکه پرچم نظام مقدس انقلاب اسلامی با همت این مردم و در دستان این رهبر، همچنان برافراشته خواهد ماند، گفت: اگر علمداری زمین افتاد، علم بر زمین نخواهد ماند و این امانت باید دست به دست به وارث آن برسد.

بیعت مسئله مهم و مقدس است

آیت الله محمدی لائینی بیعت را مسئله‌ای بسیار مهم و مقدس دانست و خاطرنشان کرد: خداوند در قرآن کریم می‌فرماید؛ کسانی که با تو بیعت می‌کنند، در حقیقت با خدا بیعت می‌کنند و دست خدا برتر از هر دستی است، بیعت با یک رهبر که نماینده امام زمان (عج) است، بیعت با امام زمان (عج)، بیعت با پیامبر (ص) و بیعت با خداست.

نماینده ولی فقیه در مازندران تاکید کرد: این مسئله بیعت را بسیار جدی بگیرید و اهمیت دهید، بیعت گاهی با دست است و گاهی با زبان، به فرموده پیامبر (ص) در خطبه غدیر؛ با دل‌هایتان بیعت کنید.

این مسئول عنوان کرد: شما می‌توانید این بیعت را با دل‌هایتان، با زبان خود در صحبت‌ها، در فضای مجازی، در صفحات خود، در کلاس درس با دانشجویان، با کارکنان، با پرسنل و با اعضای خانواده‌ی خود انجام دهید. مهم‌تر از خود بیعت، قبولی آن است.

این مسئول بیان کرد: نکته‌ دوم این است که ما باید در بیعت نشانه‌های صداقت خود را در عمل، در آثار، در گفتار، در فضای مجازی و در فضای واقعی نشان دهیم.

وی افزود: نشانه‌های بیعت صرفاً در گفتار نیست؛ باید با ارائه سند و مدرک در عمل، آن را اثبات کرد.

نماینده ولی فقیه در مازندران افزود: شهدای ما نیز بیعت کردند؛ بیعتشان، بیعت حقیقی بود و نتیجه نیز معلوم است؛ جانشان را تقدیم کردند.

وی یادآور شد: نکته‌ چهارم در رابطه با رهبری جدید این است که به آن پایبند باشیم.

آیت الله محمدی لائینی بیان کرد: فقط حرف و ادعا کافی نیست؛ باید آنچه در دل داریم از این تعهد انقلابی را نشان دهیم.