پیام تسلیت رئیس‌ جمهور پاکستان به مناسبت شهادت «علی لاریجانی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو پاکستان، آصف علی زرداری رییس جمهور پاکستان امروز چهارشنبه با انتشار بیانیه ای شهادت علی لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی ایران را تسلیت گفت.
بر اساس اعلام این رسانه، در پیام رییس جمهور پاکستان در این خصوص آمده است: تشدید تنشها موجب خسارت های انسانی و زیرساختی شده و پیامدهای اقتصادی جدی را در منطقه به همراه داشته است.
این در حالیست که دیمیتری پسکوف، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز چهارشنبه با صدور بیانیهای اعلام کرد: روسیه هرگونه اقدام با هدف آسیب رساندن و به ویژه ترور مقامات ایران را به شدت محکوم میکند. اکثریت قریب به اتفاق گزارش های رسانهای در مورد درگیری ایران، جعلی و نادرست است. بازار انرژی به دلیل درگیری های پیرامون ایران دچار آشفتگی شده است و این امر پیش بینی توسعه بازار را دشوار میسازد.
این در حالیست که علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در پی تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به فیض شهادت نائل آمد.
