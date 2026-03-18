  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۰۵

ورود سامانه ناپایدار جوی به خراسان رضوی؛هشدار هواشناسی صادر شد

مشهد- اداره کل هواشناسی خراسان رضوی در پی پیش‌بینی ورود سامانه ناپایدار از روز اول سال ۱۴۰۵ هشدار سطح زرد صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی خراسان رضوی اعلام کرد که براساس تحلیل نقشه‌ها و خروجی مدل‌های هواشناسی؛ از روز شنبه ۰۵تا روز چهارشنبه استان خراسان رضوی به‌طور متناوب و با شدت و ضعف تحت تاثیر سامانه ناپایدار بارشی قرار خواهد گرفت.

همچنین در گزارش هواشناسی آمده که این بارش‌ها غالبا به‌صورت رگبارباران توأم با رعدوبرق، در نواحی مستعد بارش تگرگ و در نواحی سردسیر و کوهستانی بارش باران و برف رخ خواهد داد.

طی این مدت وزش باد شدید موقتی و در نواحی باد خیز با احتمال بروز خسارت پیش بینی می‌شود.

وقوع بارش‌های رگباری توام با رعدوبرق (همراه با آبگرفتگی و روانآب)، در نواحی مستعد بارش تگرگ، در نواحی سردسیر بارش باران و برف، وزش باد شدید موقتی با احتمال بروز خسارت، لغزندگی محورها همچنین تشکیل مه، کاهش میدان دید با اختلال در سیستم حمل و نقل استان.

تاکید بر عدم صعود به ارتفاعات و خودداری از فعالیت‌های کوهنوردی همچنین تمهیدات لازم در خصوص جلوگیری از خسارات ناشی از افزایش شدت وزش باد، در سفرهای برون شهری در زمان فعالیت سامانه احتیاط شود.

کد خبر 6778209

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها