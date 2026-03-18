ورود سامانه ناپایدار جوی به خراسان رضوی؛هشدار هواشناسی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی خراسان رضوی اعلام کرد که براساس تحلیل نقشه‌ها و خروجی مدل‌های هواشناسی؛ از روز شنبه ۰۵تا روز چهارشنبه استان خراسان رضوی به‌طور متناوب و با شدت و ضعف تحت تاثیر سامانه ناپایدار بارشی قرار خواهد گرفت.

همچنین در گزارش هواشناسی آمده که این بارش‌ها غالبا به‌صورت رگبارباران توأم با رعدوبرق، در نواحی مستعد بارش تگرگ و در نواحی سردسیر و کوهستانی بارش باران و برف رخ خواهد داد.

طی این مدت وزش باد شدید موقتی و در نواحی باد خیز با احتمال بروز خسارت پیش بینی می‌شود.

وقوع بارش‌های رگباری توام با رعدوبرق (همراه با آبگرفتگی و روانآب)، در نواحی مستعد بارش تگرگ، در نواحی سردسیر بارش باران و برف، وزش باد شدید موقتی با احتمال بروز خسارت، لغزندگی محورها همچنین تشکیل مه، کاهش میدان دید با اختلال در سیستم حمل و نقل استان.

تاکید بر عدم صعود به ارتفاعات و خودداری از فعالیت‌های کوهنوردی همچنین تمهیدات لازم در خصوص جلوگیری از خسارات ناشی از افزایش شدت وزش باد، در سفرهای برون شهری در زمان فعالیت سامانه احتیاط شود.