۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۲۴

مناطق گردشگری کلات ۲ روز تعطیل شد

مشهد- فرماندار شهرستان کلات گفت: به دنبال هشدار های هواشناسی و صدور هشدار سطح نارنجی، همه مناطق گردشگری این شهرستان به مدت دو روز تعطیل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفتح لشگری اظهار کرد: در راستای پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار و حفظ سلامت مسافران و طبیعت گردها، کلیه مناطق گردشگری کلات روزهای ۱۲ و ۱۳ فروردین ماه جاری تعطیل بوده و فعالیتی نخواهند داشت.

فرماندار کلات افزود: هم چنین در این دو روز کلیه اماکن اقامتی تعطیل بوده و امکان پذیرش مسافر را نخواهند داشت.

وی گفت: در راستای پیشگیری از وقوع حوادث مسیر های ورودی به مناطق گردشگری آبگرم، زاوین، ارتکند، قره سو و بابا رمضان مسدود شدند.

لشگری افزود: همه اعضای ستاد مدیریت بحران به حالت آماده باش در آمده و آماده خدمات رسانی هستند.

فرماندار کلات اظهار کرد: دامداران از چرای دام های خود در مراتع در این دو روز خودداری کنند.

