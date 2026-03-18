اختصاص ۸ هزار واحد خون به مصدومان چهارشنبه‌ آخر سال

بابک یکتاپرست معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با وضعیت ذخایر خونی گفت: خوشبختانه، وضعیت عمومی اهدای خون در سراسر کشور خوبه و در بعضی استان‌ها حتی از حد مطلوب هم بهتره. در حال حاضر، کمبودی در هیچ نقطه‌ای از کشور نداریم. حتی استانی مثل سیستان و بلوچستان که قبلاً نگرانی‌هایی وجود داشت، وضعیت بهتری پیدا کرده.

وی ادامه داد: البته، نیاز به اهدای خون یه نیاز دائمیه. مثل شب عید یا مواقعی که بیمارانی که به خون یا فرآورده‌های خونی نیاز دارن (مثل بیماران هموفیلی یا دیالیز) داریم، همیشه به خون نیاز داریم. با لطف خدا و همراهی مردم، وضعیت اهدای خون در شرایط خوبی قرار داره، اما نباید غافل بشیم و این نیاز دائمی رو فراموش نکنیم.

اهمیت اهدای خون در ایام سفر و درمان

یکتاپرست اذعان کرد: متاسفانه، سفرهای آغاز سال همیشه با افزایش حوادث ترافیکی همراه هستن که باعث افزایش مصدومین میشه. در این ایام، بیمارستان‌ها هم با افزایش مراجعه بیماران و دغدغه‌های مربوط به اون‌ها مواجه هستن. به همین دلیل، اهدای خون اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنه تا بتونیم نیاز به فرآورده‌های خونی، به خصوص پلاکت، رو برطرف کنیم.

وی اضافه کرد: از هر کیسه خون، سه نوع فرآورده به دست میاد: پلاسما، گولبول قرمز و پلاکت. گولبول قرمز را تا ۳۵ روز و پلاسما را تا شش ماه می‌توان نگهداری کرد اما پلاکت‌ها فقط تا پنج روز قابل نگهداری هستند و بعد از آن باید دور ریخته بشوند، چون مقدار پلاکت استخراج شده از هر کیسه خون نسبتاً حدود ۴۰ تا ۵۰ سی سی است و ما هر خونی که میگیریم از فرد ۴۰ سی سی آن به پلاکت تبدیل می‌شود، برای همین بیمار سرطانی که در حال شیمی درمانی است معمولا به ۸ تا ۱۰ درصد پلاکت نیاز دارد و ما از ۸ تا ۱۰ نفر باید خون بگیریم تا بتوانیم به بیمار پلاکت را تامین کنیم.

چهارشنبه آخر سال و آمارهای جراحات و اهدای خون

یکتاپرست اظهار داشت: شب گذشته، در شب چهارشنبه آخر سال، متأسفانه شاهد حوادثی بودیم که منجر به مصدومیت شد. با وجود آمادگی اورژانس و هلال احمر، متاسفانه مصدومینی داشتیم که نیازمند خدمات درمانی بودند.

وی در ادامه. گفت: خوشبختانه، در سراسر کشور، بیش از ۸ هزار واحد خون و فرآورده خونی برای بیماران نیازمند و مصدومین حوادث توزیع شد. این اقدام، نقش مهمی در نجات جان افراد در معرض خطر داشت.

یکتاپرست از تمامی اهداکنندگان خون قدردانی کرد و گفت: اهداکنندگان در این ایام، به ویژه در شرایط جنگی و تعطیلات آخر سال، با سخاوت به مراکز اهدای خون مراجعه می‌کنند، تشکر ویژه می‌کنیم.

تحولات شبکه ملی خون‌رسانی در زمان جنگ

یکتاپرست تصریح کرد: در زمان جنگ، شبکه ملی خون‌رسانی تغییراتی اساسی پیدا کرد تا نیازهای بحرانی کشور را برآورده سازد. پیش از این، مرکز مدیریت شبکه، کمبود خون در استان‌ها را شناسایی و دستور تامین آن را صادر می‌کرد. اما با توجه به شرایط جنگ و محدودیت‌های موجود، این روش ناکارآمد شد.

وی افزود: اکنون، با رویکرد منطقه‌ای‌سازی، هر استان مسئولیت تامین خون مناطق مجاور خود را بر عهده گرفته است. برای نمونه، استان‌های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی برای تامین خون سیستان و بلوچستان، ظرفیت خون‌گیری خود را افزایش داده و به صورت مستمر این کار را انجام می‌دهند. این زنجیره انتقال خون از خراسان شمالی به رضوی، سپس به جنوبی و در نهایت به زاهدان، سرعت رساندن خون به مناطق نیازمند را تضمین می‌کند.

یکتاپرست توضیح داد: ستاد مرکزی شبکه ملی خون‌رسانی، نقش نظارتی خود را حفظ کرده و بر عملکرد این مدیریت منطقه‌ای نظارت دارد. این تغییرات، انعطاف‌پذیری و سرعت عمل شبکه را در شرایط بحرانی افزایش داده است.

وی در ادامه گفت: شبکه منطقه‌ای خون‌رسانی، نقش کلیدی در توزیع بهینه خون در سراسر کشور ایفا می‌کند. در صورت کمبود خون در یک منطقه، این شبکه به سرعت وارد عمل شده و با استفاده از ظرفیت استان‌های مجاور، نیاز آن منطقه را برطرف می‌سازد. برعکس، در صورت وجود مازاد خون در یک استان، آن را به مناطق نیازمند منتقل می‌کند.

یکتاپرست خاطر نشان کرد: ستاد مرکزی شبکه ملی خون‌رسانی، وظیفه نظارت بر عملکرد این شبکه‌های منطقه‌ای را بر عهده دارد و اطمینان حاصل می‌کند که توزیع خون به صورت عادلانه و کارآمد انجام می‌شود. این رویکرد جدید، سرعت و کیفیت مدیریت توزیع خون را به طور چشمگیری افزایش داده است.