پیش بینی حضور ۱۰ میلیون مسافر در مازندران؛ امنیت خط قرمز است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن مفخمی عصر چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اعلام آمادگی کامل نیروهای انتظامی برای تأمین امنیت در تعطیلات نوروز گفت: تلاش ما این است که فضای استان در ایام پیش رو از امنیت کامل برخوردار باشد.

سردار مفخمی شهرستانی با اشاره به کاهش ۳۰ درصدی سرقت در استان افزود: امنیت مردم خط قرمز پلیس است و با هرگونه اقدام مخل نظم و امنیت برخورد می‌شود.

وی با بیان اینکه اشراف اطلاعاتی پلیس در استان بالا است، گفت: نیروهای انتظامی برای تأمین امنیت مردم به‌صورت کامل پای کار هستند و برخی افراد در داخل و خارج از کشور شناسایی و تحت رصد قرار دارند.

فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به رصد مستمر فضای مجازی، از همکاری مجموعه‌های فعال در این حوزه برای جلوگیری از تشویش اذهان عمومی قدردانی کرد.

سردار مفخمی شهرستانی با اشاره به پیش بینی حضور ۱۰ میلیون مسافر و گردشگر، ایام نوروز در استان مازندران خاطر نشان کرد: روزانه ۱۰۰ واحد گشت پلیس راه و ۱۲۰ واحد گشت پلیس راهنمایی و رانندگی در جاده‌های برون و درون شهری استان در این ایام پیش بینی شده است.

فرمانده انتظامی مازندران همچنین افزود: برای تامین امنیت مردم و جلوگیری از وقوع سرقت اموال مردم؛ اقدامات پیشگیرانه‌ای از جمله دستگیری سارقان و مرخصی ندادن به سارقان زندانی انجام شده است.

فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به افزایش ورود مسافران به استان، از تشدید نظارت بر بازار و همکاری اصناف در رعایت حرمت ماه مبارک رمضان خبر داد.

سردار مفخمی گفت: خدمات انتظامی در این ایام با کیفیت بیشتر و بدون وقفه به مردم ارائه می‌شود.

وی همچنین اعلام کرد: کافه‌ها، قهوه‌خانه‌ها و سالن‌های ورزشی از ساعت ۱۵:۳۰ تعطیل خواهند شد تا از بروز حساسیت‌ها جلوگیری شود.