۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۵۷

دیدار مسئولان بنیاد شهید با خانواده شهدای جنگ رمضان در بروجرد

دیدار مسئولان بنیاد شهید با خانواده شهدای جنگ رمضان در بروجرد

بروجرد- مسئولان بنیاد شهید استان لرستان با خانواده شهدای جنگ رمضان در بروجرد دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مشاور معاونت تعاون سازمان بنیاد شهید و ایثارگران کشور، معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان و همچنین رئیس بنیاد شهید بروجرد امروز چهارشنبه (۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۴)، با خانواده شهدای جنگ رمضان در شهرستان بروجرد دیدار کردند.

دیدار مسئولان بنیاد شهید با خانواده شهدای جنگ رمضان در بروجرد

در جریان این دیدار با خانواده‌های «سرباز شهید محمد یاسین شکیبی مهر ، طلبه پاسدار شهید سعید گودرزی، سرباز شهید آریا نصرالهی و سرباز شهید حسین گودرزی معظمی» دیدار به عمل آمد.

دیدار مسئولان بنیاد شهید با خانواده شهدای جنگ رمضان در بروجرد

در جریان این دیدار مسئولان از صبر و بردباری خانواده شهدا تجلیل به عمل آوردند.

کد خبر 6778330

