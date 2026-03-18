به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن موسی‌آبادی با اشاره به دو مناسبت آغاز سال جدید خورشیدی و نماز عید سعید فطر با محوریت حرم مطهر رضوی عنوان کرد: تمهیدات لازم از سوی پلیس راهور اتخاذ شده است و بدین وسیله اعلام می‌شود که در معابر منتهی به حرم مطهر امام‌رضا(ع) در لایه اول ورود، از ساعت ۱۳ روز ۲۹ اسفند سال جاری برای مراسم تحویل سال ۱۴۰۵ و از ساعت ۲۲ برای برگزاری نماز عید فطر در یکم فروردین، محدودیت و ممنوعیت تردد وسایل حمل‌ونقل شخصی اعمال خواهد شد.

رئیس پلیس راهور مشهد ادامه داد: در لایه اول، خیابان امام‌رضا(ع) به سمت حرم مطهر رضوی، خیابان شیرازی به سمت حرم، بولوار طبرسی از میدان شهدای گمنام به سمت حرم و خیابان نواب صفوی از میدان شهدای گوهرشاد به سمت حرم، از ساعت‌های مذکور و برای دو مناسبت اعلامی، مسدود خواهند شد.

وی گفت: در لایه‌های دوم و سوم منتهی به حرم مطهر، براساس ضرورت احتمالی و حجم جمعیت، امکان محدودیت وجود دارد؛ اما تأکید پلیس بر روان‌سازی ترافیک و انضباط آن در معابر شهری است و تلاش می‌کنیم تا حد امکان، محدودیت نداشته باشیم.

موسی آبادی درخصوص طرح نوروزی نیز بیان کرد: پلیس در مبادی ورودی مشهد از بزرگراه پیامبراعظم(ص) و بزرگراه سلسله‌الذهب به شکل محسوس، نامحسوس و هوشمند، بر ترافیک نظارت خواهد داشت و با هرگونه تخلف حادثه‌ساز برخورد خواهد شد.

رئیس پلیس راهور مشهد افزود: از عموم شهروندان و زائران گرامی خواهشمندیم در مناسبت‌های پیش رو از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند و در صورت ضرورت استفاده از خودروی شخصی، از پارکینگ میدان شهدا استفاده نمایند و باقی مسیر را با اتوبوس یا قطارشهری طی کنند و نهایت همکاری را با پلیس داشته باشند.