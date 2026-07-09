هشدار زرد گرمای هوا برای کرمانشاه صادر شد

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس هشدار سطح زرد شماره ۱۲ هواشناسی استان، به دلیل تقویت تدریجی شرایط پایدار در جو منطقه، از روز جمعه ۱۹ تیر تا پنجشنبه ۲۵ تیر، هوای گرم در استان مستقر خواهد شد.

وی افزود: متوسط دمای هوا از روز جمعه تا یکشنبه روندی افزایشی خواهد داشت و از روز دوشنبه تا پایان هفته تغییرات چندانی نخواهد داشت. پیش‌بینی می‌شود بیشینه دما در روزهای شنبه و یکشنبه در مناطق معتدل بین ۴۰ تا ۴۲ درجه سانتی‌گراد و در نواحی گرمسیر بین ۴۶ تا ۴۸ درجه سانتی‌گراد در نوسان باشد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه این هشدار کل استان به‌ویژه مناطق گرمسیر را در بر می‌گیرد، گفت: افزایش مصرف آب و برق، احتمال گرمازدگی به‌ویژه در سالن‌های پرورش دام و طیور، تنش آبی در باغات و مزارع و همچنین احتمال وقوع آتش‌سوزی در مزارع و مراتع خشک از مهم‌ترین پیامدهای این موج گرما خواهد بود.

زورآوند با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی، تصریح کرد: مدیریت مصرف آب و برق، استفاده از سایه‌بان برای کولرهای آبی، انجام آبیاری باغات و مزارع در ساعات خنک روز و خودداری از محلول‌پاشی و سم‌پاشی در ساعات گرم از جمله توصیه‌های مهم در این مدت است.

وی در پایان از دامداران، کشاورزان، گلخانه‌داران، زنبورداران و پرورش‌دهندگان آبزیان خواست با تأمین آب کافی، تنظیم شرایط محیطی و رعایت توصیه‌های فنی، از خسارت‌های احتمالی ناشی از افزایش دما جلوگیری کنند و دستگاه‌های اجرایی نیز آمادگی لازم برای مدیریت شرایط پیش‌رو را داشته باشند.