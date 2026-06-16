زورآوند: افزایش تدریجی دمای هوا در کرمانشاه

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت جوی استان اظهار کرد: در حال حاضر شرایط پایدار در جو منطقه حاکم شده و تا اوایل هفته آینده تغییرات قابل توجهی در الگوهای جوی پیش‌بینی نمی‌شود.

وی افزود: مهم‌ترین پدیده قابل ذکر در این بازه زمانی، روند افزایشی دمای هوا در سطح استان خواهد بود که به صورت تدریجی خود را نشان می‌دهد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی، این افزایش دما از امروز آغاز شده و در روزهای آینده نیز تداوم خواهد داشت.

زورآوند تصریح کرد: بیشینه دمای هوا در بازه زمانی جمعه تا یکشنبه در مناطق معتدل استان بین ۳۷ تا ۴۰ درجه سلسیوس و در نواحی گرمسیر بین ۴۳ تا ۴۶ درجه در نوسان خواهد بود.

وی در پایان با اشاره به تداوم هوای گرم در استان گفت: شهروندان باید با توجه به افزایش دما، در مدیریت مصرف انرژی و رعایت نکات لازم در برابر گرمازدگی دقت بیشتری داشته باشند.