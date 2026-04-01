علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آخرین بررسی نقشههای هواشناسی، شرایط جوی استان کرمانشاه طی امروز چهارشنبه تا صبح فردا عمدتاً پایدار بوده و آسمان در اغلب مناطق صاف تا کمی ابری پیشبینی میشود.
وی افزود: از اواسط روز پنجشنبه ۱۳ فروردین و همزمان با روز طبیعت، با ورود موجی ناپایدار به جو منطقه، شاهد افزایش ابر و گاهی وزش باد در سطح استان خواهیم بود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: پیامد این سامانه از ساعات بعدازظهر پنجشنبه به شکل رگبارهای موقت باران و در برخی نقاط همراه با رعدوبرق ظاهر میشود.
زورآوند ادامه داد: بررسیها نشان میدهد احتمال وقوع بارشها در ساعاتی از اواخر پنجشنبه تا روز شنبه نسبتاً بیشتر خواهد بود و این وضعیت میتواند در برخی نقاط استان نمود بیشتری داشته باشد.
وی گفت: در روز یکشنبه نیز بارشها بهصورت پراکنده ادامه خواهد داشت و عمدتاً در نیمه غربی و مناطق شمالی استان بهویژه نواحی اورامانات انتظار میرود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: از نظر دمایی نیز متوسط دمای هوا از امروز چهارشنبه تا روز شنبه در اغلب نقاط استان روندی افزایشی خواهد داشت.
