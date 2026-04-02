علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین بررسی نقشههای هواشناسی، وضعیت جوی استان کرمانشاه تا روز یکشنبه هفته آینده بهصورت قسمتی تا نیمهابری، در برخی ساعات همراه با وزش باد و رشد ابر پیشبینی میشود.
وی افزود: این شرایط جوی از اواخر وقت امروز تا عصر فردا در برخی مناطق استان با رگبارهای بهاری و احتمال وقوع رعدوبرق همراه خواهد بود و شهروندان باید نسبت به تغییرات مقطعی وضعیت هوا توجه داشته باشند.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت بارشها در روزهای آینده گفت: برای روز شنبه نیز بارشهایی بهصورت پراکنده پیشبینی میشود که عمدتاً در نواحی منطقه اورامانات نمود بیشتری خواهد داشت.
زورآوند همچنین درباره روند دمایی استان تصریح کرد: متوسط دمای هوا تا روز شنبه در اغلب نقاط استان روندی افزایشی خواهد داشت و انتظار میرود دمای هوا نسبت به روزهای گذشته اندکی افزایش یابد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان و بهویژه مسافران نوروزی با توجه به احتمال رگبارهای موقت و وزش باد، توصیههای ایمنی و هشدارهای هواشناسی را مدنظر قرار دهند.
