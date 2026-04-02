۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۵۹

رگبارهای بهاری تا جمعه در کرمانشاه پیش‌بینی می‌شود

کرمانشاه - مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از پیش‌بینی رگبارهای بهاری همراه با احتمال رعدوبرق در برخی ساعات تا عصر جمعه در سطح استان خبر داد.

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین بررسی نقشه‌های هواشناسی، وضعیت جوی استان کرمانشاه تا روز یکشنبه هفته آینده به‌صورت قسمتی تا نیمه‌ابری، در برخی ساعات همراه با وزش باد و رشد ابر پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این شرایط جوی از اواخر وقت امروز تا عصر فردا در برخی مناطق استان با رگبارهای بهاری و احتمال وقوع رعدوبرق همراه خواهد بود و شهروندان باید نسبت به تغییرات مقطعی وضعیت هوا توجه داشته باشند.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت بارش‌ها در روزهای آینده گفت: برای روز شنبه نیز بارش‌هایی به‌صورت پراکنده پیش‌بینی می‌شود که عمدتاً در نواحی منطقه اورامانات نمود بیشتری خواهد داشت.

زورآوند همچنین درباره روند دمایی استان تصریح کرد: متوسط دمای هوا تا روز شنبه در اغلب نقاط استان روندی افزایشی خواهد داشت و انتظار می‌رود دمای هوا نسبت به روزهای گذشته اندکی افزایش یابد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان و به‌ویژه مسافران نوروزی با توجه به احتمال رگبارهای موقت و وزش باد، توصیه‌های ایمنی و هشدارهای هواشناسی را مدنظر قرار دهند.

کد مطلب 6789634

