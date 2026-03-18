فراخوان پویش ملی «ایران یکپارچه» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه پویش ایران یکپارچه در فراخوانی مطرح کرده است که بازخوانی هویت غنی فرهنگی ایران و تاکید بر موضوع وحدت، همدلی، ایستادگی و تمامیت ارضی کشور کهن از وظایف هر ایرانیست. با توجه به زمزمه های بدخواهان این سرزمین جهت تجزیه کشور عزیزمان ایران، شایسته است از هر دین و مسلک، هر زبان و فرهنگ، نسبت به این اقدام شنیع ساکت و منفعل نباشیم.

در همین راستا کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با همکاری و همراهی رسانه های تخصصی، اساتید، متخصصان در آستانه نوروز ۱۴۰۵ اقدام به برگزاری پویش ایران یکپارچه می‌کند. اساتید دانشگاه،مدرسین و پژوهشگران عرصه مد و لباس،تولیدکنندگان، صاحبان کارگاه‌ها و صنعتگران پوشاک فعال در سراسر کشور، طراحان، فعالان شاخص و تأثیرگذار صنعت مد و لباس در جای جای ایران و ویژندها و ویژندهای پیشرو و شناخته‌شده ایرانی می توانند در این پویش شرکت کنند.

شرکت‌کنندگان می‌توانند در ویدئوهای خود یک یا ترکیبی از مواردی همچون از ایران بگو، بیان خاطره، آرزو یا نگاه شخصی درباره هویت ایرانی، پیام نوروزی،پیام‌های دلی، صمیمانه و امیدبخش برای سال نو، لباس محلی من/ معرفی لباس محلی یا سنتی منطقه با توضیح نمادها و ریشه‌ها، پیام مد، اهمیت حفظ هویت فرهنگی در طراحی‌های معاصر بیان کنند.

این پویش آغاز شده است و تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ ادامه دارد. همچنین ویدئوهای منتخب از اول فروردین ۱۴۰۵ در شبکه‌های اجتماعی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور منتشر خواهند شد.

مشخصات فنی ویدئو باید مدت زمان حداکثر ۲ دقیقه،فرمت: MP4 یا MOV،رزولوشن: حداقل Full HD (1080p)، زبان فارسی (لهجه‌های محلی مجاز است) و موسیقی: اختیاری - ترجیحاً بی‌کلام ایرانی باشد.

همچنین در صورت استفاده از گویش محلی، ویدئو حتما باید زیرنویس چسبیده با فونت استاندارد، قابل رویت و بزرگ داشته باشد. نحوه شرکت در پویش به این صورت است که ویدئو و اطلاعات تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ به نشانی Farhagemod@ در پیام‌رسان‌ بله، ارسال شود.