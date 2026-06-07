بررسی طرح هوشمندسازی ۶۸۰۰ تاکسی در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای توسعه مؤلفههای شهر هوشمند و ارتقای سطح خدمات ناوگان حملونقل عمومی، نشست بررسی ابعاد مختلف طرح هوشمندسازی ۶۸۰۰ دستگاه تاکسی فعال در کلانشهر کرمانشاه برگزار گردید.
این نشست پیرو دستورات صریح استاندار کرمانشاه و پیگیریهای مستمر شهردار، به دعوت محسن محمدی رئیس سازمان سرمایهگذاری شهرداری کرمانشاه و با حضور مدیران ارشد شهری و نماینده بخش خصوصی صبح یکشنبه تشکیل شد.
در این جلسه تخصصی که با حضور رؤسای سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری کرمانشاه برگزار شد، ابعاد فنی، زیرساختی و اجرایی این پروژه بزرگ مورد تحلیل دقیق قرار گرفت.
محسن محمدی، رئیس سازمان سرمایهگذاری شهرداری کرمانشاه در این نشست بر ضرورت بهرهگیری از فناوریهای نوین تاکید کرد و گفت: هوشمندسازی ناوگان تاکسیرانی علاوه بر افزایش رفاه شهروندان، گامی اساسی در جهت کاهش ترافیک است.
در ادامه این جلسه، مدیران حاضر ضمن تبادل نظر پیرامون چالشها و فرصتهای پیشرو، بر تسریع در فرآیند عملیاتی شدن این طرح با استفاده از ظرفیتهای سرمایهگذاری بخش خصوصی تأکید کردند.
در پایان این نشست مقرر شد کارگروهی تخصصی با محوریت سازمانهای فاوا و تاکسیرانی تشکیل شود تا با بررسی تمامی ابعاد پروژه، زمینه اجرای هرچه سریعتر این طرح را جهت بهبود کیفیت حملونقل و جلب رضایت حداکثری شهروندان فراهم سازد.
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