۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۲۳

دستگیری۲ مزدور دشمن آمریکایی- صهیونیستی در ارومیه

ارومیه - رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی از دستگیری دو نفر از عوامل دشمن آمریکایی _ صهیونی در ارومیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ الهوردی حق وردیان افزود: این افراد با هدایت و پشتیبانی عوامل خارجی در صدد بر هم زدن نظم عمومی و ایجاد ناامنی در جامعه بودند که با هوشیاری نیروهای پلیس، اقداماتشان ناکام ماند.

وی با بیان اینکه در این زمینه یک دستگاه خودرو نیز از متهمان توقیف شد، اظهار کرد: متهمان دستگیر شده پس از اعتراف به بزه انتسابی با تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی شدند.

رئیس پلیس امنیت عمومی انتظامی استان در پایان خاطرنشان ساخت: هرگونه اقدام تحریک آمیز و غیرقانونی در این شرایط حساس هم راستا با فعالیت دشمن صهیونی _ آمریکایی است و با برخورد قاطع پلیس مواجه خواهد شد و شهروندان گرامی هر گونه موضوعات امنیتی را به مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

