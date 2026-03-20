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۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۳۰

دستگیری ۱۱ نفر به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در نهاوند

دستگیری ۱۱ نفر به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در نهاوند

همدان- فرمانده انتظامی نهاوند از دستگیری ۱۱ نفر به اتهام اقدام علیه امنیت ملی با دستور دادستان این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محرم خوش‌روش اظهار کرد: پس از بروز نشانه‌هایی از اقدامات ضد امنیتی در سطح شهرستان نهاوند، دادستان این شهرستان دستور رسیدگی فوری صادر کرد و بلافاصله اقدامات فنی و اطلاعاتی پلیس با همکاری دستگاه‌های امنیتی آغاز شد.

وی ادامه داد: در جریان این عملیات، عوامل اصلی شناسایی و پس از اجرای دستور قضایی، در مجموعه‌ای از عملیات‌های پیچیده انتظامی دستگیر و به یگان انتظامی منتقل شدند.

فرمانده انتظامی نهاوند افزود: بررسی‌های فنی و قضایی تکمیلی برای روشن شدن ابعاد دقیق پرونده و رسیدگی به اتهامات متهمان همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 6779461

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