به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ابره دری با اشاره به وقوع سه سانحه تصادف در ساوه اظهار کرد: هر سه حادثه شامگاه پنجشنبه در بازه زمانی ۴۰ دقیقه و در جادههای ساوه-تهران، ساوه-همدان و مسیر بویین زهرا به وقوع پیوست.
وی با اشاره به اولین حادثه افزود: در برخورد یک دستگاه سواری پژو با کامیون در اتوبان همدان و حوالی غرقآباد، متأسفانه یک نفر جان باخت و ۶ نفر دیگر مصدوم و راهی بیمارستان شهید مدرس ساوه شدند.
ابرهدری ادامه داد: دومین حادثه نیز در جاده بویین زهرا و نزدیکی کارخانه سیمان سفید رخ داد که طی آن یک دستگاه خودروی تارا با کامیون بنز برخورد کرد. این سانحه نیز یک فوتی و یک مصدوم بر جای گذاشت که مصدوم پس از کمکهای اولیه به مرکز درمانی منتقل شد.
سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی ساوه در خصوص سومین حادثه گفت: در اتوبان تهران و پس از تقاطع الغدیر، یک تصادف زنجیرهای بین سه خودروی پژو، اتوبوس و پراید وانت رخ داد که خوشبختانه فوتی نداشت اما ۵ نفر مصدوم شدند.
وی بیان کرد: از مجموع مصدومان این حوادث، ۱۱ نفر پس از دریافت خدمات پیشبیمارستانی راهی بیمارستان شهید مدرس شدند و یک مصدوم دیگر نیز با وجود دریافت درمان در صحنه، از انتقال به بیمارستان خودداری کرد.
