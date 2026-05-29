۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۴۲

حادثه رانندگی در ساوه هفت مصدوم بر جای گذاشت؛ واژگونی آمبولانس اورژانس

ساوه – سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشکده علوم پزشکی ساوه از وقوع یک تصادف زنجیره‌ای با ۷ مصدوم و همچنین واژگونی یک دستگاه آمبولانس در حین انجام عملیات در این شهرستان خبر داد.

حمید ابره‌دری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: عصر امروز جمعه، وقوع یک فقره تصادف زنجیره‌ای در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان ساوه به مرکز فوریت‌های پزشکی اعلام شد،

وی افزود: در پی این حادثه، بلافاصله تیم‌های امدادی به محل اعزام شدند که طبق بررسی‌های اولیه، هفت نفر دچار مصدومیت شدند.

ابره دری گفت: اقدامات درمانی اولیه برای مصدومان در محل حادثه انجام و جهت تکمیل فرآیند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس فوریت های پزشکی ساوه همچنین از واژگونی یک دستگاه آمبولانس اورژانس پیش‌بیمارستانی در این شهرستان خبر داد و گفت: این آمبولانس در حین انجام مأموریت و اعزام برای امدادرسانی دچار سانحه واژگونی شده است.

وی بیان کرد: تاکنون جزئیات بیشتری از وضعیت جسمانی تکنسین‌های حاضر در آمبولانس و علت دقیق هر دو حادثه منتشر نشده و بررسی کارشناسان راهور در این زمینه ادامه دارد.

