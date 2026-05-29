حادثه رانندگی در ساوه هفت مصدوم بر جای گذاشت؛ واژگونی آمبولانس اورژانس

حمید ابرهدری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: عصر امروز جمعه، وقوع یک فقره تصادف زنجیرهای در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان ساوه به مرکز فوریتهای پزشکی اعلام شد،
وی افزود: در پی این حادثه، بلافاصله تیمهای امدادی به محل اعزام شدند که طبق بررسیهای اولیه، هفت نفر دچار مصدومیت شدند.
ابره دری گفت: اقدامات درمانی اولیه برای مصدومان در محل حادثه انجام و جهت تکمیل فرآیند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.
رئیس فوریت های پزشکی ساوه همچنین از واژگونی یک دستگاه آمبولانس اورژانس پیشبیمارستانی در این شهرستان خبر داد و گفت: این آمبولانس در حین انجام مأموریت و اعزام برای امدادرسانی دچار سانحه واژگونی شده است.
وی بیان کرد: تاکنون جزئیات بیشتری از وضعیت جسمانی تکنسینهای حاضر در آمبولانس و علت دقیق هر دو حادثه منتشر نشده و بررسی کارشناسان راهور در این زمینه ادامه دارد.
