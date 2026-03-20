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۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۲۴

تشییع پیکر چهار شهید رمضان بر دستان مردم اراک

تشییع پیکر چهار شهید رمضان بر دستان مردم اراک

اراک- مردم انقلابی اراک، پیکرهای مطهر چهار شهید را بر دوش کشیدند تا مشایعتی در خور شأن سروقامتان عشق رقم بزنند.

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به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تشییع شهیدان سروقامت محمد بادران، محمدتقی کمانی، غلامحسین صادقی و علی غیاث‌آبادی، از میدان شهدا راه افتاد و با عبور از خیابان‌های شهید رجایی، ۱۷ متری و دکتر حسابی، غوغایی از ارادت و دلدادگی آفرید

میدان شهدای اراک، امروز جمعه، مبدأ سفری آسمانی شد که مسافرانش چهار نفر از رشیدترین پاسداران این خطه بودند که پیکرهای مطهرشان، در میان انبوه جمعیت سوگوار اما سربلند، از مقابل چشمان منتظر مردم عبور کرد تا بار دیگر ثابت کند راه شهدا همچنان پررهرو و پرافتخار است.

تشییع خودرویی شهدای مدافع وطن،فرصتی برای همراهی تمام دل‌هایی بود که تپیدنشان برای آرمان‌های این دلاورمردان جاودانه است.

شامگاه پنجشنبه در حسینیه شهدا آیین شبی با شهدا با حضور پرشور مردم ولایتمدار اراک برگزار شد.

کد مطلب 6779383

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