به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای برنامه، «قصههای هومن و جنابخان» به تهیهکنندگی فریدالدین نیکجو، کارگردانی مسعود سرافراز و مدیریت هنری محمد بحرانی، از پنجشنبه ۲۲ مرداد دوباره در کنداکتور شبکه نسیم قرار میگیرد.
هومن حاجی عبداللهی در این برنامه، جنابخان را در روایت داستانها و ماجراهای تازه همراهی میکند.
«قصههای هومن و جنابخان» یک فرم نمایشی از جهان برنامه «هزار و یک»، برای ارائه متنوعتر محتوای این برنامه به شمار میرود.
علاقهمندان میتوانند هر شب حوالی ساعت ۲۲:۳۰ بیننده این مجموعه باشند.
نظر شما