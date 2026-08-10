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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۷

جناب خان از آخر هفته به شبکه نسیم بازمی‌گردد

جناب خان از آخر هفته به شبکه نسیم بازمی‌گردد

پخش ادامه مجموعه «قصه‌های هومن و جناب‌خان» از آخر هفته در شبکه نسیم آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای برنامه، «قصه‌های هومن و جناب‌خان» به تهیه‌کنندگی فریدالدین نیکجو، کارگردانی مسعود سرافراز و مدیریت هنری محمد بحرانی، از پنجشنبه ۲۲ مرداد دوباره در کنداکتور شبکه نسیم قرار می‌گیرد.

هومن حاجی عبداللهی در این برنامه، جناب‌خان را در روایت داستان‌ها و ماجراهای تازه همراهی می‌کند.

«قصه‌های هومن و جناب‌خان» یک فرم نمایشی از جهان برنامه «هزار و یک»، برای ارائه متنوع‌تر محتوای این برنامه به شمار می‌رود.

علاقه‌مندان می‌توانند هر شب حوالی ساعت ۲۲:۳۰ بیننده این مجموعه باشند.

کد مطلب 6913209
عطیه موذن

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