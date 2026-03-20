مهدی تاج: قصدی برای تحریم جام جهانی نداریم

مهدی تاج در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با بازگشت اعضای تیم ملی فوتبال بانوان پس از اتفاقاتی که برای آنها در استرالیا رخ داد اظهار داشت: این بازیکنان نشان دادند که به ایران احترام می گذارند و این نشانه ایرانی بودن آنها است. همچنین با رفتاری که بازیکنان ما در کشور استرالیا داشتند یک تودهنی به ترامپ و دشمنان این خاک و یک پیروزی مطلق برای مردم و رزمندگان ایرانی بود.

او در رابطه با تهدید مجازی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه اعضای تیم ملی بزرگسالان کشورمان برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: صحبت هایی که ترامپ انجام داده یک بی عقلی محض است. مسئولان میزبانی جام جهانی حداقل ۷، ۸ فرم را به امضا رسانده اند که امنیت بازیکنان و اعضای تیم های شرکت کننده را تامین کنند و رئیس جمهور آمریکا از روی بی عقلی خود این صحبت ها را مطرح کرده است.

رئیس فدراسیون فوتبال تصریح کرد: برنامه های تیم ملی به خوبی پیش می رود و ما دو بازی تدارکاتی در کشور ترکیه خواهیم داشت و طی امروز یا فردا هم لیست بازیکنان تیم ملی برای فیفادی پیش رو از سوی سرمربی اعلام خواهد شد. ما قصدی برای تحریم جام جهانی ۲۰۲۶ نخواهیم داشت و در آن شرکت می کنیم.