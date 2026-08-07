به گزارش خبرنگار مهر، لطفالله دژکام در خطبههای نماز جمعه شیراز با اشاره به پیشرفتهای کشور در حوزه قرآن، اظهار کرد: امروز میلیونها نفر در کشور قرآن تلاوت میکنند و با معارف الهی آشنا هستند که این نعمت بزرگی است و باید آن را قدر دانست.
وی با بیان اینکه یکی از شاخصهای پیشرفت جمهوری اسلامی، توسعه فرهنگ قرآنی است، افزود: تحقق اهدافی همچون تربیت میلیونها حافظ قرآن نیازمند تلاش گسترده و مستمر است و نباید پیشرفتهای بهدستآمده را نادیده گرفت.
امام جمعه شیراز با تأکید بر اینکه کشور در میدان نبرد با جبهه کفر قرار دارد، گفت: نباید تصور کرد این جنگ تنها در میدان نظامی جریان دارد؛ امروز دشمن از طریق فضای مجازی، رسانهها و ابزارهای فرهنگی به دنبال نفوذ در ذهن و زندگی مردم است.
جنگ فرهنگی در زندگی روزمره جریان دارد
آیتالله دژکام اظهار کرد: حتی هنگام استفاده از تلفن همراه نیز انسان با پیامها و محتواهایی مواجه میشود که زمینه نفوذ دشمن و وسوسههای شیطانی را فراهم میکند؛ بنابراین باید باور کنیم که جنگ فرهنگی در زندگی روزمره ادامه دارد.
وی با اشاره به موضوع عفاف و حجاب گفت: مسئولیت صیانت از ارزشهای دینی تنها بر عهده دولت نیست و همه مردم باید در این عرصه احساس وظیفه کنند.
ترویج حجاب نیازمند مشارکت همگانی است
نماینده ولیفقیه در فارس با نقل خاطرهای از مرحوم آیتالله شیخ ابوالحسن حدائق، خاطرنشان کرد: اگر همه مؤمنان نسبت به تذکر لسانی و دفاع از ارزشهای دینی احساس مسئولیت کنند، آثار آن در جامعه نمایان خواهد شد.
وی افزود: هرکس باید ببیند در این میدان چه مسئولیتی بر عهده دارد و آن را انجام دهد و سپس از دستگاههای مسئول نیز مطالبهگری کند.
آیتالله دژکام با اشاره به حمایت مردم از نیروهای مسلح در جنگ اخیر، تصریح کرد: حضور مردم در کنار ارتش و سپاه موجب عقبنشینی دشمن شد و همین الگو باید در عرصه فرهنگ نیز دنبال شود.
ولایت، چراغ هدایت امت اسلامی است
امام جمعه شیراز در خطبه دوم با تسلیت فرارسیدن رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، با استناد به حدیثی از امام رضا (ع) گفت: امام، چراغ هدایت و راهنمای عبور جامعه از سختترین مهلکههاست و ولایت، رمز پیروزی امت اسلامی است.
وی افزود: ملت ایران پس از شهادت رهبر شهید با هدایت الهی و انتخاب سریع رهبر جدید، از یک مقطع حساس تاریخی با موفقیت عبور کرد و این نشاندهنده نقش تعیینکننده ولایت در حفظ انسجام کشور است.
جریانهای سیاسی از سهمخواهی پرهیز کنند
آیتالله دژکام با توصیه به جریانهای سیاسی تأکید کرد: امروز زمان اختلافات جناحی و سهمخواهی نیست و همه باید با تبعیت از رهنمودهای رهبر انقلاب، منافع ملی و مصالح نظام را بر هر موضوع دیگری مقدم بدانند.
وی گفت: اگر گروههای سیاسی با خدا معامله کنند و در مسیر ولایت حرکت کنند، خداوند بیش از آنچه تصور میکنند به آنان عطا خواهد کرد.
تقدیر از جهاد دانشگاهی و خبرنگاران
نماینده ولیفقیه در فارس در پایان با اشاره به سالروز تشکیل جهاد دانشگاهی و روز خبرنگار، از خدمات این نهاد علمی و اصحاب رسانه قدردانی کرد و گفت: جهاد دانشگاهی با تکیه بر شعار «اقتدار علمی در افق مقاومت» باید نقش خود را در پیشرفت علمی کشور بیش از گذشته ایفا کند و خبرنگاران نیز با روایت صحیح واقعیتها، نقش مهمی در تقویت آگاهی عمومی دارند.
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