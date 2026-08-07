امام جمعه شاهرود: دشمن به دنبال شکاف میان مردم و مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس امینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شاهرود که در مصلای پیامبر اعظم(ص) این شهر برگزار شد، اظهار کرد: مهم‌ترین موضوع دیروز، امروز و فردای امت اسلام و ملت ایران تا ظهور حضرت ولی‌عصر(عج)، وحدت است.

وی با بیان اینکه وحدت باید حول اهداف متعالی شکل بگیرد و برکات بسیاری به دنبال داشته باشد، افزود: اختلاف و تفرقه نیز پیامدهای بسیاری به همراه خواهد داشت.

امام جمعه شاهرود با اشاره به توطئه‌های استکبار جهانی در دو قرن اخیر، بیان کرد: در این مدت، به‌ویژه از سوی انگلستان و دیگر کشورهای استکباری که مظهر امروزی آنها آمریکا است، ضربات بسیاری به امت اسلامی وارد شده و امروز نیز شاهد تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف، از جمله در منطقه خلیج فارس هستیم.

تلاش دشمن برای ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان

امینی با بیان اینکه نخستین هدف دشمن، ایجاد اختلاف میان ملت ایران اسلامی است، گفت: متأسفانه برخی افراد به این موضوع توجه لازم را ندارند.

وی ادامه داد: دومین هدف دشمن، ایجاد اختلاف میان مردم و مسئولان و شکل دادن به شکاف میان آنها است که در این زمینه نیز متأسفانه برخی توجه کافی ندارند.

امام جمعه شاهرود افزود: سومین هدف دشمن، ایجاد اختلاف میان حاکمان کشورهای اسلامی است و در بسیاری از مواقع نیز به این مسئله توجه کافی نشده و نتیجه آن، وارد شدن مصیبت‌های فراوان به امت اسلامی بوده است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به وحدت در ایام متعلق به پیامبر اکرم(ص)، اظهار کرد: امروز همه امت اسلام و ملت ایران با هر گرایش و سلیقه‌ای باید وحدت را دنبال کنند.

در جنگ ترکیبی نباید به مسائل درجه چندم پرداخت

امینی با بیان اینکه امروز بیش از گذشته به وحدت نیاز داریم، گفت: در شرایط جنگی، متهم کردن یکدیگر و پرداختن به مسائل درجه چندم، خلاف وحدت است؛ چراکه کشور ما درگیر جنگ، به‌ویژه جنگ ترکیبی است.

وی با تأکید بر اینکه مظاهر جنگ امروز تنها به موشک محدود نمی‌شود، افزود: جنگ رسانه‌ای امروز از موشک نیز خطرناک‌تر است؛ بنابراین در این عرصه نباید به مسائل درجه چندم پرداخت و اولویت اصلی باید ایستادگی متحد و یکپارچه در برابر دشمن باشد.

امام جمعه شاهرود با بیان اینکه در این شرایط تفاوتی میان مردم و مسئولان وجود ندارد، تصریح کرد: همه باید در برابر دشمن بایستند و از وحدت و انسجام کشور صیانت کنند.

دو گفتمان انحرافی؛ از تسلیم تا حسرت و خشم

امینی همچنین با اشاره به وجود دو گفتمان انحرافی که مردم باید نسبت به آنها هوشیار باشند، گفت: این گفتمان‌ها در روزهای اخیر متأسفانه از برخی تریبون‌ها مطرح می‌شوند؛ اگرچه در ظاهر در مقابل یکدیگر قرار دارند، اما نتیجه هر دو می‌تواند خطرناک باشد.

وی نخستین گفتمان را «تسلیم» دانست و افزود: این گفتمان که از ابتدای انقلاب نیز وجود داشته و امروز هم مطرح می‌شود، در واقع به نوعی ذلت‌پذیری منجر می‌شود و می‌پرسد چرا مردم را وارد جنگ کرده‌اید.

امام جمعه شاهرود با تأکید بر ضرورت مراقبت در برابر این گفتمان‌ها، بیان کرد: حتی برخی مسئولان نیز دیروز و امروز چنین سخنانی را مطرح کرده‌اند و باید نسبت به این نگاه هوشیار بود.

امینی گفتمان دوم را «حسرت و خشم» عنوان کرد و گفت: در این نگاه گفته می‌شود که همه چیز را به دشمن داده‌ایم و کار تمام شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مشکل هر دو گفتمان این است که از سخنان آنها تصویری از ایران ضعیف و ولی‌فقیه مسلوب‌الاختیار برداشت می‌شود؛ در حالی که جامعه اسلامی باید با وحدت، انسجام و ایستادگی در برابر دشمن حرکت کند.