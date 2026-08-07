دهقانی: تماشاچی بودن در برابر تهاجم فرهنگی آسیب به پیکره اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام فرهاد دهقانی، در خطبه‌های نماز جمعه شهر بم، ضمن تحلیل تحولات اخیر منطقه اظهار داشت: امروز کسانی که زمانی امنیت خود را به حضور نظامیان آمریکا گره زده بودند، با مشاهده فرار و عقب‌نشینی شتاب‌زده اربابان خود، دچار وحشت شده‌اند.

وی با اشاره به تغییر موازنه قدرت در منطقه افزود: در دهه‌های گذشته، دولت‌های غربی به ویژه آمریکا جایگزین انگلیس در حمایت از رژیم صهیونیستی شدند، اما امروز همان حامی اصلی در حال فروپاشی و فرار از منطقه است و اسرائیل ناچار است در برابر کشوری قدرتمند مانند ایران که شعارش «مرگ بر اسرائیل» است، تنها بماند.

خبرنگاران؛ حافظان اسلام در خط مقدم جبهه فرهنگی

حجت‌الاسلام دهقانی، در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت روز خبرنگار، این قشر را «سفیران الهی» خطاب کرد و گفت: خبرنگاران باید با شجاعت و امانتداری، مبلغ دین و حافظ ارزش‌های اسلامی باشند. رسانه‌ها باید از انتشار اخبار سمی و فرهنگی که به باورهای جامعه ضربه می‌زند، پرهیز کنند.

وی با انتقاد از رویکرد برخی رسانه‌های غربی و داخلی در قبال شهدای مدافع حرم تصریح کرد: زمانی که شهدای مظلوم ما در مقابل وحشی‌گری‌های داعش ایستادگی می‌کردند، برخی رسانه‌ها با تهمت‌زنی، این مجاهدان را تخریب می‌کردند؛ اما امروز همان‌ها مدعی‌العموم شده‌اند. اگر مدافعان حرم نبودند، امروز ایران با مصیبت‌های بزرگی همچون داعش دست‌به‌گریبان بود.

تأکید بر لزوم مشارکت اجتماعی مردم

امام جمعه بم در ادامه به اهمیت روز «تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی» اشاره کرد و افزود: حل بسیاری از چالش‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در گرو حضور فعال و هوشمندانه مردم است. تماشاچی بودن در برابر تهاجمات فرهنگی و مشکلات اجتماعی، آسیب به پیکره اسلام است.

وی با اشاره به نقش تشکل‌های صنفی در مدیریت امور مدنی، خاطرنشان کرد: مردم باید در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مشارکت داشته باشند تا با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و نظارت عمومی، بسیاری از خلأهای موجود در جامعه برطرف شود

تعرفه سردخانه‌ها باید برای کشاورزان شفاف شود

دهقانی، با اشاره به موضوع داغ قیمت‌گذاری خرما اظهار داشت: قیمت دستوری از سوی هیچ‌کس پذیرفته نمی‌شود؛ قیمت خرما نیز همچون هر کالای دیگری بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و اتحادیه خرما در این میان نقش ارزش‌گذاری را بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه معیار اجاره باغ‌ها در هر منطقه معمولاً بر اساس اجاره‌ بهای باغ بزرگ‌ترین کشاورز همان منطقه تعیین می‌شود، افزود: اگر آن کشاورز اجاره نمی‌داد، همه باغداران بلاتکلیف می‌ماندند.

امام جمعه بم در ادامه با اشاره به دغدغه کشاورزان درباره تعرفه سردخانه‌ها گفت: کسانی که واقعاً دلسوز کشاورزان هستند باید در زمینه خدمات و شفاف‌سازی تعرفه سردخانه‌ها قدم بردارند؛ سردخانه‌داران و کارتن‌فروشان از خدمتگزاران این حوزه هستند و اگر نباشند به خرما آسیب زیادی وارد می‌شود، اما کشاورز مظلوم حق دارد بداند این تعرفه‌ها بر چه مبنایی تعیین می‌شود و تجزیه قیمت‌ها باید در همه جا روشن و به اطلاع کشاورزان رسانده شود.

دهقانی، در بخش دیگری از خطبه‌ها با گرامیداشت مقام کادر درمان و پزشکان، آنان را از «سفیران الهی» دانست و گفت: پزشکان و پرستاران با وجود مشکلات اقتصادی و تأخیر در پرداخت حقوق و کارانه‌ها، شب و روز نمی‌شناسند و هیچ کوتاهی نمی‌کنند؛ زحمات این عزیزان نباید خدای ناکرده زیر سؤال برود.

وی با اشاره به درگذشت یکی از بانوان نمازگزار و اهل نماز جمعه بم هنگام زایمان که این روزها خبر آن بازتاب گسترده‌ای داشته است، ضمن تسلیت به خانواده این مرحومه و آرزوی صبر برای آنان، تصریح کرد: انتقاد از عملکرد بیمارستان نباید زحمات همه پزشکان و پرستاران را زیر سؤال ببرد؛ اما در برابر فرد خاطی و کم‌ کار، مردم انتظار برخورد قاطع و فوری دارند.

امام جمعه بم با بیان اینکه با توجه به روحیه خوبی که از رئیس دانشگاه علوم پزشکی سراغ داریم، توقع داریم هرکس اسباب این حادثه را فراهم کرده، مورد برخورد قاطع و فوری قرار گیرد، گفت: دادستان محترم نیز باید سریع وارد شود؛ این موضوع چندان پیچیده نیست و نباید به حکم‌های سرسری همچون چند ماه تغییر یا جریمه ناچیز ختم شود.

وی با اشاره به واکنش یکی از مسئولان مجموعه درمانی در قبال تذکر به منشی خود در یک مطب، افزود: آن زمان این فرد زمین و زمان را به هم ریخت و خواستار عذرخواهی از منشی خود شد؛ ما منتظر عکس‌العمل همین فرد نسبت به این خانواده و بیمار هستیم.