تشییع شهدای جنگ رمضان در شهرهای لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه، مراسم تشییع و تدفین ۲۲ شهید جنگ رمضان در شهرهای لرستان برگزار می‌شود.

در خرم‌آباد مراسم تشییع پیکر ۹ شهید بعد از اقامه نمازجمعه از مصلای الغدیر تا خیابان انقلاب و به سمت گلزار شهدا برگزار می‌شود.

اسامی این شهدا به شرح زیر است:

شهید «علی بیگی عامله»

شهید «محسن میرزاپور»

شهید «حمیدرضا ولی محمودوند»

شهید «جلال پیرزادی»

شهید «صدرا بهمنی مقدم»

شهید «هادی یارمرادی»

شهید «ناصر شوکتی میر»

شهید «علی شعبانی»

شهید «امیر کشوری»

در شهرستان دورود نیز تشییع و تدفین پیکر مطهر ۹ شهید حمله متجاوزانه صهیونیستی - آمریکایی، امروز جمعه از میدان امام حسین (ع) به سمت گلزار شهدا برگزار می‌شود.

اسامی این شهدا به شرح زیر است:

شهید «عبدالناصر خدایی»

شهید «فرید خدایی»

شهید «امیرحسین خدایی»

شهیده «فرحناز فرهادی»

شهید «بهمن میرزایی نژاد»

شهیده «زهرا احمدی»

شهیده «مریم بخشی»

شهید «رضا جمشیدی»

شهیده «زهرا پاپی زاده»

شهیده «فریبا جماعتی»

شهید «حمید جماعتی»

شهید «عباس درویشی»



در بروجرد پیکر شهید «جلال پیرزادی» از بهشت شهدا تا انتهای خیابان رودکی تشییع می‌شود.

در دلفان پیکر شهید «هادی یار مرادی» بعد از نمازجمعه از مصلا تا گلزار شهدا تشییع و به خاک سپرده می‌شود.

در کوهدشت پیکر شهید «یوسف درویشی» در بهشت رضا روستای «بلوران» تشییع و به خاک سپرده می‌شود.