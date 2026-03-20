به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور پیش‌بینی کرد: امروز جمعه (۲۹ اسفندماه) سامانه بارشی در نیمه غربی و همچنین در مناطقی از شرق و جنوب شرق کشور فعال می‌شود. در این مناطق ابرناکی، رگبار رعد و برق، وزش باد شدید و در ارتفاعات بارش برف رخ می‌دهد. طی امروز در سواحل دریای خزر افزایش نسبی دما انتظار می‌رود.

شنبه (یکم فروردین ۱۴۰۵) در مناطقی از جنوب فارس، جنوب شرق و ارتفاعات واقع در شرق کشور رگبار و رعد و برق و وزش باد پیش بینی می‌شود؛ همچنین در شمال غرب، غرب سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور ابرناکی، بارش باران و در ارتفاعات برف رخ می دهد. در دامنه‌های جنوبی البرز وزش باد افزایش می‌یابد.

یکشنبه(دوم فروردین ۱۴۰۵) این سامانه در نوار غربی کشور تقویت می شود و بارندگی بویژه در استانهای خوزستان، ایلام، لرستان،کرمانشاه و در غرب کردستان و جنوب آذربایجان غربی شدت خواهد داشت. در ضمن برای جنوب فارس، هرمزگان، جنوب سیستان و بلوچستان و شرق خراسان رضوی، رگبار باران و گاهی رعد و برق انتظار می‌رود.

دوشنبه(سوم فروردین ۱۴۰۵) بجز شمال شرق و سواحل دریای خزر در سایر مناطق کشور بارندگی رخ می دهد. در نیمه شرقی خوزستان، چهار محال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، شمال بوشهر، شمال غرب فارس بارش شدت خواهد داشت.

بر اساس گزارش سازمان هواشناسی کشور، طی روزهای یکشنبه و دوشنبه در اکثر مناطق کشور بویژه در نیمه جنوبی روند افزایش نسبی دما حاکم است و بارندگی بصورت رگبار باران است. ذوب برف و رخداد پدیده بهمن و همچنین رخداد تگرگ دور از انتظار نیست.

سه شنبه(چهارم فرودین ۱۴۰۵) بجز نواحی مرکزی و سواحل دریای خزر در سایر مناطق بارندگی انتظار می رود. در مناطقی از خوزستان، هرمزگان، خراسان جنوبی رگبار و رعد و برق شدید رخ می دهد.

امروز جمعه در شرق و جنوب شرق وزش باد شدید و در مناطق مستعد، گردوخاک انتظار می رود. از امروز تا سه شنبه بخش هایی از خلیج فارس تنگه هرمز و دریای عمان مواج و متلاطم خواهند بود.