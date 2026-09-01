به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی اویسی گفت: ۲۱ سری جهیزیه در آیینی به زوجهای تحت پوشش این ادارهکل در زاهدان اهدا شد.
مدیرکل بهزیستی سیستان و بلوچستان افزود: این جهیزیهها آخرین بخش از طرح تأمین ۴۲۰ سری جهیزیه برای زوجهای تحت پوشش بهزیستی استان است که با مشارکت قرارگاه محرومیتزدایی سپاه قدس منطقه جنوب شرق اجرا شد.
وی تصریح کرد: پس از ابلاغ اعتبار، بهزیستی به جای واریز مستقیم آن به حساب جامعه هدف، ظرفیتهای موجود برای تأمین کالا را بررسی کرد و با جلب مشارکت قرارگاه، امکان افزایش ارزش این اعتبار فراهم شد.
اویسی بیان کرد: هر سری جهیزیه شامل چهار قلم کالای اساسی یخچال، اجاق گاز، جاروبرقی و ماشین لباسشویی است که به زوجهای مشمول طرح اهدا میشود.
وی گفت: حمایت از این زوجها با اهدای جهیزیه پایان نمییابد و بهزیستی در زمینه اشتغال و توانمندسازی آنان نیز از ظرفیتهای موجود استفاده خواهد کرد.
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