شهادت ۴ کرمانشاهی ناوشکن دنا نماد ایثار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب الله غفوری نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه به همراه منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در پی شهادت چهار تن از فرزندان غیور استان در ناوشکن دنا، با صدور پیامی این ضایعه را به مردم شهیدپرور استان و خانوادههای این شهدا تسلیت گفتند.
در ابتدای این پیام آمده است: «بسماللهالرحمنالرحیم؛ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ».
در ادامه این پیام خطاب به مردم مؤمن، غیور و شهیدپرور استان کرمانشاه تأکید شده است: شهادت مظلومانه و پرافتخار فرزندان رشید ایران اسلامی در ناوشکن دنا، بهویژه چهار شهید سرافراز کرمانشاهی؛ شهیدان سیدشاهین حسینی، احسان فتحی، جواد آبکار و پوریا آزادی، جلوهای دیگر از ایثار، غیرت و وفاداری مردمان این دیار به آرمانهای والای انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.
در این پیام آمده است: این عزیزان که در مأموریتی آموزشی و صلحآمیز حضور داشتند، هدف جنایتی آشکار و ضدبشری از سوی دشمن جنایتکار آمریکایی ـ صهیونیستی قرار گرفتند و با خون پاک خود سندی ماندگار از مظلومیت و اقتدار ملت ایران اسلامی رقم زدند.
نماینده ولیفقیه در استان و استاندار کرمانشاه در این پیام با اشاره به جایگاه والای شهدا تأکید کردهاند: این حادثه تلخ در عین حال نشاندهنده روحیه ایثار، فداکاری و پایبندی فرزندان این سرزمین به آرمانهای انقلاب اسلامی و دفاع از عزت و استقلال کشور است.
در بخش دیگری از این پیام آمده است: بیتردید خون پاک این شهیدان والامقام، همچون دیگر شهدای سرافراز ایران اسلامی، موجب تقویت روحیه مقاومت، انسجام ملی و استواری ملت ایران در برابر دشمنان خواهد شد.
در پایان این پیام با گرامیداشت یاد و خاطره این شهدا، بر ضرورت پاسداشت راه و آرمانهای شهیدان و ادامه مسیر عزت و سربلندی ایران اسلامی تأکید شده است.
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