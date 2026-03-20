ذخیره خون اصفهان به ۶۸۷۸ واحد رسید؛ ثبت رکورد ۱۷.۱ روز ذخیره خون

کیان دهراب‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت رکورد جدید ذخیره خون در استان اصفهان در آخرین روز سال ۱۴۰۴ خبر داد و اظهار کرد: روز جمعه ۲۹ اسفندماه میزان ذخیره خون استان به ۶ هزار و ۸۷۸ واحد رسید که معادل ۱۷.۱ روز ذخیره خونی است.

وی افزود: این میزان ذخیره خون تاکنون بی‌سابقه بوده و به عنوان رکوردی جدید در تاریخ انتقال خون استان اصفهان ثبت شده است.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به همراهی مردم در طول سال گذشته بیان کرد: در سال ۱۴۰۴ اتفاقات خاصی در کشور و استان رخ داد و در مقاطع مختلف نیاز به همراهی مردم برای اهدای خون وجود داشت که مردم شهیدپرور استان اصفهان در این زمینه حضوری گسترده و به‌موقع داشتند.

دهراب‌پور ادامه داد: با حضور مستمر اهداکنندگان در مراکز انتقال خون، تمام نیاز مراکز درمانی استان به خون و فرآورده‌های خونی در طول سال تأمین شد و خوشبختانه هیچ بیمار یا مصدومی به دلیل کمبود خون با مشکل مواجه نشد.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر تأمین نیاز مراکز درمانی استان، بخشی از نیازهای سایر مناطق کشور نیز با کمک مردم اصفهان تأمین شد.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با قدردانی از مشارکت مردم استان گفت: امیدواریم این روحیه همدلی و مشارکت در سال جدید نیز ادامه داشته باشد و مردم به‌ویژه در تعطیلات ابتدایی سال با مراجعه به مراکز انتقال خون، یاریگر بیماران نیازمند به خون و فرآورده‌های خونی باشند.