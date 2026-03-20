به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای اف پی، سال گذشته رسوایی مربوط به سواستفاده جنسی از افراد زیر سن قانونی در اینستاگرام در این کشور افشا شد. پس از آن قانونی برای تنظیم استفاده کودکان از شبکه های اجتماعی تصویب شد که طی روزهای گذشته اجرایی شده است.

این کشور با ۲۱۲ میلیون جمعیت اکنون به جرگه چند کشوری پیوسته که خواستار محافظت از کودکان در مقابل الگوریتم های اعتیادآور شبکه های اجتماعی هستند.

براساس این قانون نوجوانان زیر سن ۱۶ سال در برزیل باید حساب های کاربریشان را به قیم قانونی خود متربط کنند.

پلتفرم های دیجیتال نیز ملزم هستند به احراز سن معتبر هستند که اجازه نمی دهد افراد زیرسن قانونی به محتوای ممنوع یا نامناسب دسترسی یابند.

مدیر مرکز ملی حفاظت از داده(ANDP) در این باره می گوید: قانون خود اظهاری سن را ممنوع کرد زیرا این روش ناکارآمد بود.

جزئیات درباره شیوه کارکرد این اقدام هنوز منتشر نشده است. البته طبق اطلاعات موجوداز روز سه شنبه یک بازه انتقالی آغاز خواهد شد که طی آن سازمان مذکوز وجوه فنی قانون را برجسته می کند.

مدیر سازمان ANDP با نمایندگان شرکت های فناوری جهت بررسی پیشنهادات آنها دیدار کرده است.

او اعلام کرد روش های احراز هویتی را ترجیح می دهد که در حال حاضر به کاربران امکان می دهد یک سند هویتی را را بارگذاری و احراز هویت بیومتریک عکس را فراهم کنند.

قانون برزیل پلتفرم های دیجیتال را به حذف محتوایی ملزم می کند که سواستفاده جنسی را نمایش می دهند و به مقامات این کشور اطلاع رسانی می کند.

شرکت هایی که که از قوانین جدید پیروی نکنند با مجازات هایی مختلف از جریمه تا سقف حدود ۹ میلیون دلار و تعلیق حساب های کاربری تا ممنوعیت در صورت تکرار نقض قانون روبرو می شوند.

علاوه بر آنچه گفته شد این قانون تبلیغاتی که کودکان و نوجوانان را هدف می گیرد ممنوع می کند.