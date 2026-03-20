امام جمعه قم: ملت ایران در اوج بلوغ سیاسی، دشمن را به زانو درآورد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد سعیدی، امام جمعه قم، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه این شهر به جایگاه ملت بزرگ ایران در لحظات تاریخی کنونی اشاره کرد و گفت: روزهایی را پشت سر می‌گذاریم که اندوه فقدان مردی خدایی، که سال‌ها پرچم هدایت این ملت را برافراشته داشت و در برابر طوفان سهمگین دشمنی‌ها ایستادگی کرد و سرانجام به لقاءالله پیوست، بر دل‌هایمان سنگینی می‌کند.



وی با بیان اینکه رهبر شهید ما، نمادی از ایمان، استقامت و امید برای میلیون‌ها انسان بود، افزود: ایشان در سخت‌ترین شرایط، با قاطعیت اعلام کردند که ملت ایران هرگز در برابر زورگویی‌ها و قلدری‌ها تسلیم نخواهد شد.



آیت‌الله سعیدی با استناد به آموزه‌های قرآنی، سنت الهی را یادآور شد که راه‌های بزرگ با شهادت و جانفشانی ادامه می‌یابند و شهدا، حیاتی برتر یافته و راهشان جاودانه می‌ماند.



امام جمعه قم با گرامیداشت یاد خادمان صادق انقلاب اسلامی که عمری را در راه امنیت، پیشرفت و عزت کشور صرف کردند، تاکید کرد: این حوادث تلخ، بار دیگر یادآوری کرد که مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی، نه یک امتیاز، بلکه امانتی سنگین است که تا پای جان، شهادت، اسارت و جانبازی ادامه می‌یابد.



وی با اشاره به شهادت جمعی از مردم بی‌گناه که با عشق به خدا و وطن در صحنه حضور داشتند، خاطرنشان کرد: این عزیزان با حضور خود در خیابان‌ها و میادین، زنده بودن، امیدواری و آمادگی ملت برای هزینه دادن در راه حفظ عزت و اقتدار را به اثبات رساندند.



آیت‌الله سعیدی در ادامه بیان داشت: دشمن با این اقدامات ناجوانمردانه، دشمنی خود را نه با یک شخص، بلکه با کل ملت ایران و نه با یک دولت، بلکه با هویت و عزت این ملت نشان داد.



وی با تأکید بر صلابت ملت ایران، تصریح کرد: تاریخ گواه است که هرچه فشار دشمن افزایش یافته، این ملت مصمم‌تر، مقتدرتر و مقاوم‌تر شده است.



امام جمعه قم با ابراز اطمینان از اقتدار نیروهای مسلح، اعلام کرد: فرزندان ملت در نیروهای مسلح، با آمادگی کامل در برابر متجاوزان ایستاده و از تمامیت ارضی کشور دفاع خواهند کرد و این اقتدار، نه برای جنگ‌طلبی، بلکه در راستای صیانت از صلح، امنیت، استقلال و عزت ملت است.



وی با اشاره به بلوغ سیاسی و بصیرت ملت ایران در مواجهه با حادثه ترور رهبر شهید، گفت: آنچه در این روزها شاهد بودیم، صحنه‌های کم‌نظیری از بلوغ سیاسی و بیداری یک ملت بود و اعلام رهبری آیت‌الله امام سید مجتبی خامنه‌ای توسط مجلس خبرگان، موجی از امید، وفاداری و بیعت را در سراسر کشور ایجاد کرد و ملت ایران، مسیر روشن خود را با اقتدار ادامه می‌دهد.



آیت‌الله سعیدی افزود: رهبر معظم انقلاب نیز با تواضع مثال‌زدنی، بار سنگین مسئولیت را پذیرفتند و فرمودند تکیه زدن بر جایگاه دو پیشوای بزرگ امت، امام خمینی (ره) و آیت‌الله خامنه‌ای (شهید)، کار دشواری است و این سخن، تبیین‌کننده این حقیقت است که در سنت الهی، مسئولیت امانتی الهی تلقی می‌شود، نه مایه افتخار شخصی. ایشان در اولین پیام خود، جایگاه مردم را برجسته کرده و فرمودند: قدرت شما در صحنه، اساس کار است و بدون آن، هیچ جایگاهی کارآیی نخواهد داشت.



امام جمعه قم در ادامه، تاریخ را آفریننده لحظاتی دانست که اندوه و امید در هم می‌آمیزند و دوران کنونی را از همین جنس برشمرد.



وی به داغ شهادت رهبر بزرگ و خادمان ملت و مردم، به‌ویژه کودکان مدرسه «میناب» اشاره کرد که صدای مظلومیتشان وجدان جهانیان را بیدار کرده است.



آیت‌الله سعیدی، تقارن این شهادت‌ها را با عید نوروز و عید سعید فطر، معنادار خواند و گفت: پیام هر دو عید، رسیدن گشایش پس از سختی است‌و نوروز، آغاز دوباره طبیعت و عید فطر، بازگشت به پاکی و پیروزی انسان بر نفس است.



وی افزود: همان‌طور که طبیعت پس از زمستان دوباره زنده می‌شود، ملت‌ها نیز پس از هر آزمون، قدرتمندتر از گذشته برمی‌خیزند؛ زیرا در دل سختی‌ها، گشایش و در دل تهدیدها، فرصت نهفته است.

آیت‌الله سعیدی با ابراز امید و اطمینان به آینده‌ای روشن، تاکید کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، حضور مردم، هدایت‌های رهبر معظم انقلاب آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای و اقتدار نیروهای مسلح، به مسیر خود ادامه خواهد داد؛ زیرا راهی که با ایمان آغاز شده، با شهادت متوقف نمی‌شود.



وی با استناد به آیه ۴۰ سوره حج، مجازات ظالمان را سنت الهی برشمرد و گفت: شهادت آیت‌الله خامنه‌ای (قدس سره)، بر خلاف انتظارات دشمن، نه تنها موجب تضعیف نظام نشد، بلکه عاملی برای وحدت، همدلی و بیداری گسترده در سطح منطقه شد و سنت الهی در مجازات ظالمان را به نمایش گذاشت.



آیت‌الله سعیدی در پایان، به اقتدار موشک‌های ساخت دانشمندان ایرانی و حضور هوشمندانه مردم در صحنه، به‌ویژه در چهارشنبه آخر سال، اشاره کرد و آن را عوامل مهمی در خنثی‌سازی فتنه‌های دشمن دانست.