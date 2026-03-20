به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدنبی موسویفرد در آیین سیاسی عبادی نماز جمعه اهواز اظهار کرد: کنترل تنگه هرمز یکی از مهمترین ابزارهای ایران در دوران جنگ است.
وی افزود: به واسطه همین جنگ، آمریکا ضمن پرداخت غرامت به ایران اسلامی برای همیشه از معادلات منطقه حذف و ایران به عنوان قدرت مسلم منطقه تعیین کننده قواعد بازی خواهد بود.
امام جمعه اهواز گفت: گذشت زمانی که یک کشور را با به حرکت درآوردن ناوگان خود بر دیگران مسلط شود.
وی ادامه داد: با تدابیر ایران اسلامی، فردای غرب آسیا به حول و قوه الهی فردایی بدون حضور آمریکا و استکبار جهانی خواهد بود.
موسویفرد بیان کرد: کسانی که این روزها در خیابانها فریاد حیدر حیدر سر میدهند همان کسانی هستند که در عصر عاشورا به حسین بن علی لبیک گفتند.
وی تصریح کرد: امروز بار دیگر جنگ صفین تکرار میشود و تا معاویه و عمرعاصها را نابود نکنیم دست از پا نخواهیم کشید و بدانند این بار سرهای پلید ترامپ و نتانیاهو بر سر نیزه خواهد رفت.
نماینده ولی فقیه در خوزستان گفت: اگرچه رهبر عزیزمان را به شهادت رساندند اما خدای شهید خامنهای زنده است و تمام تجهیزات و موشکهای ما برای ریشهکنی استکبار جهانی آماده است.
وی در پایان افزود: نماز عید فطر فردا ساعت ۷:۳۰ در صورت عدم بارندگی در بلوار آیت الله بهبهانی برگزار خواهد شد و میزان فطریه نیز به ازای هر نفر سه کیلوگرم گندم یا برنج تعیین شده است.
