بیانیه آیت الله فاضل لنکرانی در محکومیت موضعگیری الازهرمصر

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم در محکومیت موضعگیری غیراصولی الازهرمصر در حمله وحشیانه آمریکا و اسرائیل به ایران اسلامی به شرح زیر است:



بسم الله الرحمن الرحیم

به همة امت مسلمان و علماء اسلام خصوصاً علمای محترم جامعة الازهر

سلام علیکم

بیانیه بسیار تعجب آور و غیر قابل انتظار جامعة الازهر را ملاحظه نمودم. واقعاً نمی‌توانم بپذیرم که این مجموعه با آن سوابق علمی و حریت، امروزه اینچنین بیانیه ای را صادر نماید. ما موضعگیری های دقیق و صحیح الازهر را در رابطه با فلسطین و غزه فراموش نمی کنیم لیکن این بیانیه سوالاتی را در ذهن همه عالمان ایجاد نموده است.آیا الازهر از خود نمی‌پرسد که چرا دولت‌های باصطلاح اسلامیِ منطقه، زمین و هوای خود را در اختیار کفر و یهود قرار داده‌اند؟ آیا از خود نمی‌پرسد که هدف آمریکا و اسرائیل از حضور و تسلط در این منطقه چیست؟ آیا نمی‌اندیشد که اینها چگونه به دنبال چپاول و غارت منابع مسلمانان و از بین بردن نفوس و اموال آنان هستند؟ آیا الازهر آیات متعدد قرآن را که خداوند متعال در آن نهی از پذیرش سلطه کفار و یهود فرموده، فراموش کرده است؟ آیا بر اساس آیه شریفه « فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» ایران اسلامی که مورد تجاوز وحشیانه امریکا و اسراییل از طریق پایگاههای آنها در منطقه قرار گرفته، حق مقابله ندارد؟ آیا بر اساس آیه مبارکه « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» ایران نباید مقابله به مثل کند؟ آیا بر طبق آیه شریفه « اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا و إن الله علی نصرهم لقدیر» ایران مجاز به مقابله نیست؟

آیا آیه شریفه «یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم أولیاء تلقون إلیهم بالمودة» را نخوانده‌اند و یا فراموش نموده‌اند؟ آیا آیه شریفه «یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله علیهم» را باور ندارند؟ آیا آیه شریفه «لا تجد قوماً یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادّون من حادّ الله و رسوله» را نباید معیار برای عمل و گفتار خود قرار دهند؟ آیا این بیانیه با حدیث متواتر بین فریقین یعنی حدیث ثقلین مطابقت دارد یا اینکه کاملاً نقطه مقابل اهداف قرآن و عترت است؟ آیا الازهر مبانی فقهی مورد اتفاق مسلمین را فراموش کرده‌است؟ آیا در کتاب‌های فقهی نیامده مسلمانانی که به کفار کمک می‌کنند تا آنها علیه گروه دیگری از مسلمانان موفق شوند خود حکم کفار را دارند و چنانچه سپر برای کفار باشند باید آنها را از بین برد؟ آیا اگر رسول خدا ۶ در زمانه ما حضور داشت، ازآمریکا و اسرائیل و دولت‌های منطقه که سرزمین مسلمین را پایگاه نظامی آنها قرار داده اند حمایت می کرد یا اینکه قطعاً از ملت مسلمان ایران که مورد ظلم و تعدی دشمن قرار گرفته، دفاع می‌فرمود؟

اصلا منطق قرآن و سنت را هم که کنار بگذارید، به آزادگان و احرار دنیا بگوئید از نظر عقل، ایران بعد از مواجهه با این حملات از طریق دولتهای خیانتکار منطقه چه باید کند؟ آیا نباید از نفوس و دماء و ثغور مسلمین در این کشور دفاع کند؟ آیا ندیدید که چگونه در روز اول جنگ این دشمنان به مدرسه شجره طیبه میناب حمله و بیش از ۱۶۰ کودک معصوم آن را شهید کردند؟ شما بر اساس کدام آیه از قرآن و یا کدام حدیث و یا کدام دلیل عقلی و عقلائی بر جانبداری از دولتهای منطقه برخاسته و ایران را محکوم نمودید؟ چرا آیه شریفه «ولا تقتلوا النفس التی حرّم الله الا بالحق»را به جهت مؤاخذه کفار و دول منطقه خلیج فارس نخواندید؟ چرا شما عالمان الازهر بعد از شهادت مظلومانه رهبر مسلمین در ایران، کسی که منادی بزرگ عظمت اسلام و مسلمین بود و به همه مسلمانان در دنیا آبرو و عزت داد، هیچ عکس العملی نشان ندادید؟!

آیا فکر نمی کنید با این بیانیه اعتماد مسلمین جهان را به این مجموعه سست و موهون می سازید.

اینجانب توصیه می‌کنم علماء جهان اسلام، خصوصاً الازهر، شرایط کنونی دنیای اسلام را به صورت صحیح و دقیق ملاحظه نمایند و بر طبق وظیفه دینی و شرعی خود عمل کنند، نه بر اساس خوشایند سران کفر و استکبار و دست نشاندگان آنها در منطقه تا بتوانند در پیشگاه خداوند و رسول گرامی اسلام و اولیای الهی و مسلمین و آزادگان جهان سربلند باشند و مبادا از مصادیق آیه شریفه «إن الذین یکتمون ما انزل الله من الکتاب و یشترون به ثمناً قلیلاً» قرار گیرند.

«ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین»