  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۵۰

حجت الاسلام غلامی: اقتدار موشکی ایران معادلات منطقه را تغییر داده است

بشاگرد-امام جمعه بشاگرد با اشاره به توان بازدارندگی کشور، از رسیدن ایران به سطحی بی‌سابقه در قدرت موشکی خبر داد و تأکید کرد این اقتدار، توازن راهبردی منطقه را به نفع ایران تغییر داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین غلامی، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در حوزه توان موشکی به نقطه‌ای رسیده که از نظر ظرفیت و استمرار، قدرتی تعیین‌کننده در معادلات منطقه‌ای محسوب می‌شود. وی با بیان اینکه ذخایر موشکی کشور در سطحی اطمینان‌بخش قرار دارد، این توان را عامل تقویت بازدارندگی دانست.

وی با تأکید بر تغییر موازنه قدرت در منطقه تصریح کرد: اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی موجب شده محاسبات دشمنان با چالش جدی مواجه شود و امکان بهره‌برداری یک‌جانبه از امنیت منطقه از آنان سلب گردد. غلامی همچنین با اشاره به جایگاه راهبردی تنگه هرمز، آن را مؤثر در معادلات اقتصادی و امنیتی جهان دانست.

امام جمعه بشاگرد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر، آینده انقلاب اسلامی را روشن ارزیابی کرد و گفت: مسیر پیشرفت کشور با تکیه بر توان داخلی ادامه دارد.

وی افزود: خون شهدا، به‌ویژه بزرگان انقلاب، ضامن تداوم، استحکام و گسترش این مسیر در داخل و جهان اسلام خواهد بود.

کد خبر 6779734

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها