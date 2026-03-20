  1. استانها
  2. لرستان
۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۱۲

سپاه لرستان در پی شهادت سردار «علی‌محمد نائینی» پیامی را صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط‌عمومی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در پی شهادت جان‌سوز سرتیپ پاسدار علی‌محمد نائینی، سخنگو و معاون روابط‌عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پیامی صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ
﴿۲۰۷﴾ بقره

خبر شهادت مجاهد جبهه فرهنگ و رسانه سرتیپ پاسدار «علی محمد نائینی»، معاون روابط‌عمومی و سخنگویِ متفکر، انقلابی و پرتلاش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در حمله ناجوانمردانه آمریکایی صهیونیستی، در آخرین سحرگاه ماه مبارک رمضان، موجب تألم و تأثر عمیق جامعه رسانه‌ای و فرهنگی استان لرستان گردید.

این سردار پرافتخار و پرآوازه با نگاه تحولی و نوسازانه به فعالیت‌های رسانه‌ای در استان‌ها و نقاط مختلف کشور و اعتماد ویژه به نسل جوان و انقلابی، زمینه را برای ظهور چهره‌های نوآور و تربیت نیروهای متعهد در عرصه روابط‌عمومی و جهاد تبیین فراهم ساخت.

از دیگر نقاط درخشان کارنامه این شهید عزیز، نقش‌محوری و بی‌بدیل او در اطلاع‌رسانی دقیق، سریع و پر قدرت در عملیات های غرورآفرین وعده صادق ۲، ۳ و ۴ بود. در آن لحظات سرنوشت‌ساز، روایتگری هوشمندانه و شجاعانه ایشان، تصویری واقعی از اقتدار کم‌نظیر سپاه را به جهان مخابره کرد و توطئه‌های پیچیده رسانه‌ای دشمن را خنثی نمود.

بی‌تردید، تلاش‌های خستگی‌ناپذیر این شهید بزرگوار در تصویرسازی از سپاه مقتدر و مردمی، میراثی ماندگار و الگویی ارزشمند برای تمامی فعالان عرصه رسانه و روابط‌عمومی سپاه خواهد بود که باقدرت ادامه خواهد یافت.

سپاه حضرت ابوالفضل علیه‌السلام استان لرستان ضمن عرض تبریک و تسلیت به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)، فرماندهی محترم کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، هم‌زمان و خانواده محترم این شهید، از درگاه خداوند متعال برای آن شهید والامقام، علو درجات و همنشینی با اولیای الهی و برای بازماندگان صبر و اجر جزیل مسئلت داریم.

کد خبر 6779673

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها