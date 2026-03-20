به گزارش خبرگزاری مهر، روابط‌عمومی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در پی شهادت جان‌سوز سرتیپ پاسدار علی‌محمد نائینی، سخنگو و معاون روابط‌عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پیامی صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ

﴿۲۰۷﴾ بقره

خبر شهادت مجاهد جبهه فرهنگ و رسانه سرتیپ پاسدار «علی محمد نائینی»، معاون روابط‌عمومی و سخنگویِ متفکر، انقلابی و پرتلاش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در حمله ناجوانمردانه آمریکایی صهیونیستی، در آخرین سحرگاه ماه مبارک رمضان، موجب تألم و تأثر عمیق جامعه رسانه‌ای و فرهنگی استان لرستان گردید.

این سردار پرافتخار و پرآوازه با نگاه تحولی و نوسازانه به فعالیت‌های رسانه‌ای در استان‌ها و نقاط مختلف کشور و اعتماد ویژه به نسل جوان و انقلابی، زمینه را برای ظهور چهره‌های نوآور و تربیت نیروهای متعهد در عرصه روابط‌عمومی و جهاد تبیین فراهم ساخت.

از دیگر نقاط درخشان کارنامه این شهید عزیز، نقش‌محوری و بی‌بدیل او در اطلاع‌رسانی دقیق، سریع و پر قدرت در عملیات های غرورآفرین وعده صادق ۲، ۳ و ۴ بود. در آن لحظات سرنوشت‌ساز، روایتگری هوشمندانه و شجاعانه ایشان، تصویری واقعی از اقتدار کم‌نظیر سپاه را به جهان مخابره کرد و توطئه‌های پیچیده رسانه‌ای دشمن را خنثی نمود.

بی‌تردید، تلاش‌های خستگی‌ناپذیر این شهید بزرگوار در تصویرسازی از سپاه مقتدر و مردمی، میراثی ماندگار و الگویی ارزشمند برای تمامی فعالان عرصه رسانه و روابط‌عمومی سپاه خواهد بود که باقدرت ادامه خواهد یافت.

سپاه حضرت ابوالفضل علیه‌السلام استان لرستان ضمن عرض تبریک و تسلیت به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)، فرماندهی محترم کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، هم‌زمان و خانواده محترم این شهید، از درگاه خداوند متعال برای آن شهید والامقام، علو درجات و همنشینی با اولیای الهی و برای بازماندگان صبر و اجر جزیل مسئلت داریم.