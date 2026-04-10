به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد بارانی ظهر امروز در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه رودان که در میدان امام خمینی(ره) با گرامیداشت اربعین شهادت قائد اعظم امت اسلام و امام عزیز ملت ایران گفت: امیدوارم خدای متعال ما را از شفاعت آن گوهر درخشنده روزگار ما بهره مند کند و واقعا چه سعادتمندند نسل ما که یک چنین امام بزرگواری را درک کردیم لذا فکرش هم شوق انگیز است که ما اهل یک زمانی بودیم که یک ولی از اولیای الهی با چنین خصوصیاتی در آن حضور و رهبری کرد و ما هم زیر پرچمش قرار داشتیم.

وی در تبیین شخصیت ممتاز امام شهید افزود: ایشان فقهی عالم به زمان، بصیر، مجاهد خستگی‌ناپذیر، عالم عامل و ربانی و زاهد، اهل ذکر و تهجد و تضرع به درگاه ربوبی و توسل به حضرات معصومین بود و همه این صفات از ایشان شخصیت و رهبری ساخته بود که بزرگترین ویژگی‌شان خدامحوری؛ خدابینی و باور به ربانیت خدای متعال در عالم بود.

امام جمعه رودان بیان کرد: استوارترین تکیه‌گاه مؤمنان در سخت‌ترین لحظات تاریخ، باور به ربوبیت خدا است. هنر بزرگ رهبر شهید انقلاب، تبلور این قدرت نرم بود لذا، با تمسک به همین حقیقت قرآنی و الگوگیری از پیامبران و اولیای الهی، همواره بر این باور تأکید داشت که قدرت‌های پوشالی استکبار، در برابر قدرت خداباوری، چیزی جز توهم نیست.

وی ضمن ذکر خاطره ای از شهید آیت الله حکیم پیرامون استکبارستیزی قائد شهید ملت تاکید کرد: تحلیل ماهیت این انقلاب و نظام، از تحلیل شخصیت رهبران آن جدا نیست و لذا در پاسخ به فلسفه موج آفرینی کلام رهبران انقلاب در بین ملت باید گفت ندای امام راحل و رهبر شهید انقلاب، از قلب فرهنگ و از اعماق تاریخ و از ژرفای روح این ملت برمی‌خاست.

وی ادامه داد: مردمی که ۱۴ قرن حماسه محمد، علی، زهرا، حسین، زینب، سلمان، ابوذر و صدها و هزارها زن و مرد دیگر را شنیده بودند و با روحشان عجین شده بود، بار دیگر همان ندای آشنا را از حلقوم ایشان شنیدند، علی(ع) را و حسین(ع) را در چهره او دیدند، او را آیینه تمام‌نمای فرهنگ خود تشخیص دادند.

حجت‌الاسلام بارانی پیروزی نهایی را در گرو دو اقدام اساسی مردم ارزیابی کرد:اول استمرار حضور میدانی و حمایت قاطع ملت از رزمندگان هر دو عرصه جنگ(چه جنگ نظامی و چه جنگ دیپلماتیک).همان‌طور که رزمندگان دست به سلاحند، مردم هم باید دست بر پرچم در خیابان‌ها بمانند. مردم همچون صحنه نبرد، پشتوانه دیپلمات‌های کشور باشند.

امام جمعه رودان ضمن پرهیز جدی از اختلاف افکنی در صفوف ملت و چند صدایی در کشور گفت: ملت ما؛جوانان پرشور انقلابی باید مراقب یگان ۸۲٠٠ ارتش اسراییل باشیم، این یگان خطرناک و استراتژیک، نه هواپیمای F۳۵ دارد، نه پهپادهای هرمس و هرون، و نه تانک مرکاوا! این یگان، یگان جنگ نرم، جنگ روایت و جنگ رسانه‌ای است!

حجت‌الاسلام بارانی افزود: این یگان مأموریت دارد ملت ایران را از پنج مولفه قدرت نرم یعنی ایمان، امید، اعتماد، اتحاد، اراده تهی کند که ستون و قوام آنها هم، «اعتماد» است. بی‌اعتمادی به مسئولین و فرماندهانمان، چیزی جز شکست برایمان نخواهد داشت.

وی اظهار امیدواری کرد: امیدوارم همگان به این نکات توجه کنند که اگر کردیم قطعا به لطف الهی آمریکا که هیچ بزرگ تر از آمریکا هم هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند.